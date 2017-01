W ferie dzieci tworzą cuda

[Zdjęcia] O tym, jak można wykorzystać zwykły papier toaletowy, czy bibułę oraz kartonowe pudełka i zrobić przy tym małe arcydzieła przekonali się najmłodsi i nieco starsi uczniowie w trakcie zajęć plastycznych organizowanych w ferie przez NCK „Sokół” pod okiem Pauliny Kary oraz Tomasza Żbika.

Kolorowe smoki, małe zwierzątka, zabawy z kredkami i farbami to wszystko działo się na zajęciach plastyczno-manualnych w dniach 17-19 stycznia prowadzonych przez Paulinę Karę. Mali artyści wykazali się niezwykłą kreatywnością. Sami zaproponowali budowę i ozdobienie stodoły z pudełka kartonowego. Po czujnym okiem Pauliny Kary powstawały także smoki z bibuły i papieru a także papierowe zwierzątka, które miały zamieszkać z kolorowej stodole z kartonu. Na ścianie pracowni powstawała również kolorowa mozaika. Warsztaty plastyczne przebiegały w wesołej atmosferze a ich uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami i przyjemnie spędzić czas.

Również w tym samym czasie w budynku Zespołu Szkół nr 2 swoje zajęcia plastyczne prowadził Tomasz Żbik, który wraz z uczniami szkoły zdradził sekret powstawania „papierowych cudów”. Ich powstawanie to niezwykle pracochłonny i skomplikowany proces. Najważniejszy jest oczywiście pomysł. Trzeba rozrysować zwierzę w odpowiedniej skali a potem ulepić je z plasteliny, którą zalewa się gipsem. Gdy gips jest już zastygnięty należy usunąć plastelinę z dwóch połówek formy będącej podstawą zwierzaka. Kolejny etap to wyrób papierowej masy z szarego papieru toaletowego, którą wypełnia się gipsowe przekroje, wyłożone uprzednio kawałkami podartych gazet. Pozostałe elementy zwierząt, takie jak, nogi wykonuje się z kawałków drutów owiniętych sznurkiem z dodatkiem kleju, po czym szpachluje się zwierzaki i szlifuje, aby można było je pomalować i wyposażyć w rogi, uszy, grzywy, czy ogony.

Kamila Brzezińska