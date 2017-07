Fałszywy pożar i bomba w Metalowcu

[ZDJĘCIA} Około godz. 12. na parking przed budynek Metalowca w Stalowej Woli zajechały dwa wozy bojowe straży pożarnej, w tym jeden z wysięgnikiem drabinowym. – Mieliśmy telefon, że na 4 piętrze Metalowca pojawił się dym. Z zewnątrz niczego nie widać, udajemy się na górę – zdradził jednej z przybyłych strażaków.

Szybko okazuje się, ze żadnego pożaru nie ma. Wtedy jednak ponownie słychać syreny policyjne. Podjeżdża operacyjny radiowóz, za chwilę kolejny. Policja zabezpiecza wejścia do budynku, nikt nie może wejść do środka. Pojawia się biało-czerwona taśma. Policja informuje, że osoby, które wyjdą, nie będą mogły wejść do samego końca akcji. Każda wychodząca osoba musi też podać dane personalne, cel wizyty w budynku, które opuszcza piętro i nr pokoju. Przed budynkiem pojawiają się dodatkowo samochody pogotowia gazowego i pogotowia energetycznego.

– Była informacja o rzekomo podłożonym ładunku wybuchowym na 4. piętrze, policjanci sprawdzili ten teren, przy udziale policjanta z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obiekt został sprawdzony przez policję i inne służby, które zostały wezwane do wsparcia. Informacja o bombie nie potwierdziła się i w tej chwili prowadzimy postępowanie którego celem będzie ustalenie kto był żartownisiem. Dysponujemy pewnymi możliwościami i będziemy się starali ustalić, kto był autorem tych fałszywych alarmów – poinformował „Sztafetę” Andrzej Walczyna, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.