Europosłanka w Stalowej Woli. PO podsumowuje działania obecnego rządu

[Zdjęcia] Elżbieta Łukacijewska, europosłanka, była gościem specjalnym konferencji prasowej zorganizowanej w piątek 8 lipca w Stalowej Woli. Podczas spotkania poruszono między innymi temat służby zdrowia, infrastruktury drogowej czy programu Mieszkanie Plus.

Udział w piątkowej konferencji oprócz europosłanki wzięli również: Renata Butryn, była posłanka i szefowa struktur powiatowych PO, Dariusz Przytuła, były radny rady miejskiej oraz Małgorzata Czwarno.

Pierwszym poruszonym tematem był problem dróg i autostrad w Polsce. – Za rządów PO starano się, żeby Polskę pokryć jak największą siecią autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic. Przygotowano podłoże do budowy obwodnicy Nisko-Stalowa Wola. Wiele projektów jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową zostawiliśmy na etapie realizacji, czyli PiS powinien w dalszym ciągu realizować te odcinku, które były rozpoczęte. Jeżeli patrzę na infrastrukturę, czy jakiekolwiek inwestycje w Polsce, to widzę, że za rządów PiS-u nie zostało zrealizowane ani jedno inwestycyjne zadanie, które od początku byłoby pomysłem rządu PIS-u. Wszystkie realizowane inwestycje są nieudolną kontynuacją – mówiła Elżbieta Łukacijewska.

Europosłanka zaznaczyła również, że wszystkie środki jakie rząd posiadał poszły na 500 Plus i rząd robi wszystko, aby kolejne inwestycje również z udziałem środków unijnych przesunąć, co powoduje, że nasze regiony są marginalizowane.

Kolejnym punktem konferencji była służba zdrowia a zwłaszcza wprowadzona niedawno sieć szpitalna. – Szpital w Stalowej Woli jest w drugiej grupie referencyjności. To oznacza, że ma zapewnioną część finansowania tych oddziałów, które zostały objęte tą grupą. Natomiast reszta będzie musiała startować w konkursie. To powoduje, że za jakiś czas oddział hemodynamiki może nie mieć dofinansowania. Wiele procedur, które dzisiaj miało dofinansowanie mogą mieć problemy – mówiła europosłanka.

Z kolei Renata Butryn przedstawiając swoje obawy, co do oddziału hemodynamiki w stalowowolskim szpitalu dodała, że w chwili obecnej trzeba będzie zabierać pieniądze z innych oddziałów i przesuwać na ten oddział, co oznacza, że wcale nie będziemy dobrze zabezpieczeni.

Na spotkaniu poruszono również takie tematy jak: lokalizacja aptek, drożejące leki dla dzieci po przeszczepie, gabinety dentystyczne w szkołach czy program Mieszkanie Plus.

