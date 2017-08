„Od Euro do Mundialu. Prawda o reprezentacji” – Roman Kołtoń

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Cała prawda o drużynie Adama Nawałki Pokolenie Błaszczykowskiego, Lewandowskiego i Piszczka już straciło dwa mundiale – w RPA w 2010 roku i w Brazylii w 2014. Nie zdołało również zapewnić sukcesu w finałach EURO 2012, choć byliśmy gospodarzami. W końcu finały EURO 2016 przyniosły radość kibicom Biało-Czerwonych, ale to turniej paradoksów – RL9 jechał do Francji, aby przyćmić gigantów światowej piłki, Cristiano Ronaldo i Messiego. Jednak „Lewy” wrócił do Polski w cieniu Pazdana, Błaszczykowskiego i Fabiańskiego!

Za kulisy EURO 2016 i walki o Mundial 2018 zagląda Roman Kołtoń, reporter Polsatu Sport, który towarzyszy kadrze od dwudziestu pięciu lat. Książka opisuje zmagania boiskowe, ale i tło. Ile Real oferował „Lewemu” i dlaczego zatrzymał go Bayern? Menedżer Kucharski gra przeciwko Bońkowi i o co w tym chodzi? Dlaczego nie znamy miary z Janem Pawłem II i z Lewandowskim? Dlaczego Błaszczykowski – choć przeszedł samego siebie we Francji – nie strzelił decydującego karnego? „Czasem piłkarze się zapomną” – w piciu, i co powinien z tym zrobić Nawałka? Dlaczego transfer Kapustki z Cracovii do Leicester jest tak ważny dla małych klubów?

