Erasmus wystartował

W dniach 5 – 10 grudnia roku odbyło się pierwsze spotkanie szkół biorących udział w projekcie pod nazwą „Nić Ariadny – jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu wielorakich możliwości kształcenia”, realizowanym w ramach programu Erasmus +.

Do Lehrte – niemieckiego gimnazjum oddalonego o 20 kilometrów od Hanoweru, przybyła sześcioosobowa grupa uczniów z Węgier, czteroosobowa delegacja z Łotwy oraz sześcioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Jeżowem pod opieką dwóch nauczycielek języków obcych: Agnieszki Kołodziej oraz Marty Kossak-Dec. W skład naszej delegacji weszło czterech uczniów klasy III LO: Natalia Sowa, Aleksandra Orszak, Paulina Szot, Krzysztof Rogala, oraz dwie uczennice klasy II LO: Weronika Szewc i Joanna Szewc.

Licealiści z Zespołu Szkół w Jeżowem mieszkali u uczniów 10. klasy tamtejszego gimnazjum, którzy w listopadzie przyszłego roku będą gościć w Jeżowem. W trakcie tego pięciodniowego pobytu uczniowie zwiedzili kompleks szkolny oraz mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych wraz ze swoimi niemieckimi partnerami.

Tematami przewodnimi projektu są: preorientacja zawodowa skierowana do uczniów szkół średnich oraz skuteczna walka z bezrobociem wśród młodzieży krajów Unii Europejskiej. Dlatego już pierwszego dnia zajęć odbyła się prelekcja na ten temat prowadzona przez nauczyciela tamtejszego gimnazjum. Po tym teoretycznym wprowadzeniu uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe grupy i przez 2 dni odbywali praktyki w okolicznych firmach z branży logistycznej, produkcyjnej oraz doradczo-podatkowej. Dzięki temu uczestnicy praktyk z różnych państw mieli możliwość obserwacji oraz odbycia praktycznych zajęć w różnych zakładach pracy. Mieli także możliwość porównania realiów pracy ze swoimi oczekiwaniami oraz wyobrażeniami dotyczącymi różnych zawodów.

Po dwóch intensywnych dniach przyszedł czas na rozrywkę i relaks. Uczniowie wraz z opiekunami pojechali do zabytkowego miasta Bremy. W trakcie tej wycieczki zwiedzali Centrum Nauki „Universum”, a także mogli poczuć klimat świąteczny podczas zwiedzania jarmarku bożonarodzeniowego.

Po powrocie do Lehrte odbyło się spotkanie pożegnalne w szkolnej auli, na które zaproszeni byli wszyscy uczniowie, opiekunowie, rodzice goszczący uczniów a także przedstawiciele władz szkolnych. W piątek miało miejsce podsumowanie całego tygodnia, podczas którego grupy międzynarodowe prezentowały swoje doświadczenia związane z odbytymi praktykami.

Podczas tego pierwszego spotkania uczniowie mieli możliwość poznania „żywego” języka obcego i jednocześnie sprawdzenia swoich umiejętności językowych w optymalnych warunkach. Była to także dobra lekcja edukacji międzykulturowej, gdyż uczniowie uczyli się wzajemnej otwartości na innych a także mieli możliwość obalania różnych stereotypów.

