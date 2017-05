Enej „porwał” stalowowolską publiczność do zabawy

[ZDJĘCIA] W poniedziałek 1 maja w ramach trwających Dni Stalowej Woli na scenie głównej wystąpił zespół rockowo-folkowy Enej. Występ artystów zgromadził dużą publiczność, która świetnie bawiła się przy takich utworach jak: „Tak smakuje życie”, „Radio Hello” czy „Kamień z napisem Love”.

ENEJ to polski zespół rockowo-folkowy założony w 2002 roku w Olsztynie przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego, która jest jednym z najważniejszych dzieł literatury ukraińskiej, a Enej -główny bohater – to wesoły Kozak podróżujący po świecie. Zainteresowania muzyką folkową, szczególnie ukraińską, miały źródło w pochodzeniu członków zespołu – rodzina braci Sołoducha ma korzenie ukraińskie, natomiast Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie. W 2011 roku zespół wystartował w programie Must Be The Music – Tylko Muzyka w telewizji Polsat, gdzie został wyłoniony spośród 10.000 uczestników, by 7 maja okazać się jego zwycięzcą. Wydarzenie to okazało się momentem przełomowym w historii zespołu.