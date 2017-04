Emocje w Pysznicy. Rehabilitacja Sokoła

Po inauguracyjnej wpadce – porażce na swoim boisku z Pogonią Leżajsk 0:3 – tym razem lider stalowowolskiej klasy okręgowej Sokół Sokolniki w taki sam sposób rozprawił się w Stalach z Transdźwigiem i z pięcioma punktami przewagi nad Unią Nowa Sarzyna zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Unici pokonali u siebie Górnovię, a trzecia w tabeli Stal II Stalowa Wola podzieliła się punktami z KP Zarzecze. Gospodarzem meczu była drużyna z Zarzecza, ale mecz rozgrywano na sztucznym boisku w Stalowej Woli. Od 20. minuty rezerwy „Stalówki” przegrywały po golu Dudka i dopiero w 70. minucie doprowadziły do remisu, po problematycznym rzucie karnym, który na gola zamienił Kacper Siudak.

Ciekawy widowisko stworzyły zespoły Olimpii Solo Pysznica i Bukowej Jastkowice. W końcu to gminne derby… Już w 5. minucie goście objęli prowadzenie, ale przed przerwą gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami (Bajgierowicz, Sobiło). W 65. minucie do wyrównania doprowadził superstrzelec drużyny z Jastkowic Paweł Kaczmarczyk, jednak decydujący cios zadał im w 79. minucie Wojciech Sobiło, zapewniając Olimpii końcowy sukces.

KP ZARZECZE – STAL II 1:1 (1:0)

1-0 Dudek (20), 1-1 Siudak (70 – rzut karny)

KP ZARZECZE: Stój – Wołoszyn, R.Kozyra, Dudek, Bąk, D.Kobylarz, Madej (72 Maziarz), Tyczyński (90 Wytrzęś), Ł.Socha (70 S.Kozyra), Byra (80 Stelmach), J.Szuba (90 M.Kobylarz),

STAL: Tomala – Szewczyk, Śpiewak, Kolbusz, Kwiatkowski – Kozdra, Mokrzycki, Szoja (46 M.Stelmach), Siudak, Rogowski – Skórski (65 K.Szuba), Watras.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Kwiatkowski, Kozdra – Byra. Widzów 100.

OLIMPIA SOLO – BUKOWA 3:2 (2:1)

0-1 Brzeziński (5), 1-1 Bajgierowicz (25), 2-1 Sobiło (39), 2-2 Kaczmarczyk (65), 3-2 Sobiło (79)

OLIMPIA: Węglarz – Bąk, Błażejowicz, Krawiec, Szwedo – Sobiło, Socha, Dybka, Tur (90 Dziura), Bajgierowicz (50 Tofil), Uberman

BUKOWA: Fabianowski – Kuliś (67 Marcin Partyka), Michał Partyka (85. K.Warzocha), M.Warzocha, T.Bartnik, J.Partyka – Brzeziński, D.Bartnik, Tokarczyk, Kotwica – Kaczmarczyk

Sędziował Wojciech Wolan (Stalowa Wola). Żółte kartki: Krawiec, Tur, Sobiło – Warzocha. Widzów 150.

W innych meczach 19. kolejki: Strzelec Dąbrowica – OKS Mokrzyszów 1:3 (0:3), T.Polek – Bałata, Kułaga, samob., Jadachy – Słowianin Grębów 1:2 (1:0), Tomczyk – Cholewa, Młynarczyk, Transdźwig Stale – Sokół Sokolniki 0:3 (0:1), Chmiel 2, Łuczakowski (karny), Unia Noiwa Sarzyna – Górnovia 4:0 (2:0), Florek 2, Bigas, Kwaśniak, Pogoń Leżajsk – Sokół Kamień 1:1 (0:0), Dróżdżal (karny) – Matenka, Unia Skowierzyn – Jeziorak Chwałowice 3:0 (0:0), Zdziary – Wisan Skopanie 1:0 (1:0), Sałek.