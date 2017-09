Emerytury po nowemu

Obniżony od października wiek emerytalny sprawia, że coraz więcej osób korzysta z usług doradcy emerytalnego w ZUS. Wysokość emerytury, termin złożenia wniosku, wymagane dokumenty – to jedne z najczęściej pojawiających się pytań.

Od października wchodzą w życie przepisy obniżające powszechny wiek emerytalny. Wiele osób podejmie decyzję o przejściu na emeryturę. Osoby te często mają jednak wiele pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do doradców emerytalnych w Oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od lipca do połowy sierpnia z usług doradców skorzystało na Podkarpaciu ponad 14,5 tysiąca osób, z czego ponad 3,6 tys. dokonało symulacji swojej emerytury.

W województwie podkarpackim pracuje 30 doradców emerytalnych. Wszyscy, którzy mają pytania odnośnie uprawnień emerytalnych mogą skorzystać z ich usług w każdej placówce ZUS.

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS

Najczęściej zadawane pytania do doradców:

– Na jakich zasadach wyliczana jest emerytura?

– Przepisy obniżające wiek emerytalny co do zasady nie zmieniły sposobu ustalania wysokości emerytury. Nadal wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia.

– Co należy dołączyć do wniosku?

– Komplet dokumentów, który należy dołączyć do wniosku jest uzależniony od tego, czy ubezpieczony ma już ustalony kapitał początkowy, czy nie. Jeśli mamy ustalony kapitał, nie musimy już składać żadnych dokumentów dodatkowych do wniosku. Jeśli natomiast nie mamy ustalonego kapitału początkowego musimy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach.

– Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

– Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Od 1 października 2017 r. wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury będzie wynosił 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 1 tys. zł.

– Czy można kontynuować zatrudnienie po przyznaniu emerytury, jaki dochód można osiągnąć?

– Emeryt w celu podjęcia wypłaty emerytury musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy (nie dotyczy emerytur z urzędu).Nie ma przeszkód aby następnie podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, nie obowiązują limity zarobków.

– Na jakich zasadach ZUS nalicza wysokość emerytury od października 2017 r.?

– Przepisy obniżające wiek emerytalny co do zasady nie zmieniły sposobu ustalania wysokości emerytury. Nadal wysokość emerytury zależała będzie od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia podawane w tabelach przez Główny Urząd Statystyczny.

Ustawa wprowadzająca obniżony wiek emerytalny pozwala na zastosowanie tablic obowiązujących w różnych okresach, w zależności od wieku ubezpieczonego. W niektórych przypadkach ZUS może przyjąć do porównania tablice w trzech wariantach. Chodzi tu o tablice obowiązujące w chwili ukończenia obniżonego wieku emerytalnego, tablice z chwili złożenia wniosku o emeryturę oraz tablice z chwili ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego. Takie wariantowanie może nastąpić w przypadku osób, które do końca września 2017 r. skończyły podwyższony wiek emerytalny i złożą wniosek np. w październiku. ZUS wybierze wtedy taką tablicę, która będzie najkorzystniejsza dla ubezpieczonego

– Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

– Na emeryturę można przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym na składanie wniosków o emeryturę jest czerwiec. Wynika to ze schematu waloryzacji, zgodnie z którym w czerwcu, podstawa obliczania emerytury według nowych zasad, podlega jedynie waloryzacji rocznej. W każdym innym miesiącu podstawa obliczania emerytury jest dodatkowo waloryzowana kwartalnie