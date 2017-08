Elektroniczny opiekun ze Stalowej Woli

Stalowowolska firma wprowadza urządzenie do lokalizacji i pilnowania osób

Niejednokrotnie na naszych łamach pisaliśmy o przypadkach zaginięć osób starszych, cierpiących na zanik pamięci. Apele rodzin poszukujących swoich bliskich nie są niestety rzadkością. Problem jest szeroki, dotyczy nie tylko Stalowej Woli, nie tylko osób chorych, ale także i dzieci. Nowatorskie w skali kraju rozwiązanie, które może zapobiegać takim sytuacjom, wprowadza na rynek stalowowolska firma Skarem.

Propozycja Skaremu to ogólnopolska usługa oparta na niewielkim urządzeniu wyposażonym w GPS, łączącym się przez sieć komórkową z aplikacjami na smartfonach, która nie tylko informuje o lokalizacji, ale także alarmuje odpowiednie osoby lub służby w sytuacjach potencjalnego zagrożenia. – Chcemy, żeby to urządzenie pomogło w lokalizacji i pilnowaniu osób starszych czy cierpiących na demencję. Jest wiele sytuacji, kiedy opieka bezpośrednia nie jest możliwa lub jest kłopotliwa, kiedy ktoś nie chce opieki innej osoby bądź chwilowo jest to niemożliwe. Chcemy tym urządzeniem i powiązaną z nim usługą wyjść naprzeciw właśnie takim osobom i ich rodzinom – zdradza Adam Bełzak, prezes firmy Skarem.

Urządzenie i cała usługa nazywa się Help Care, co można tłumaczyć z angielskiego jako „opiekun”. Ma ono kształt i wielkość standardowego pilota samochodowego, jest odporne na uszkodzenia fizyczne i wodę. Help Care oferowany przez stalowowolski Skarem wyposażony jest w moduł GPS, który działa w połączeniu z nadajnikiem telefonii komórkowej. – To kluczowa funkcjonalność naszego urządzenia, dzięki niej wiadomo, gdzie fizycznie znajduje się użytkownik. Upoważniona osoba w rodzinie i nasz dyspozytor mogą na bieżąco śledzić lokalizację urządzenia, a co za tym idzie i osoby, która jest pod jego opieką. Do urządzenia jest dedykowana aplikacja na smartfony, która pokazuje miejsce gdzie znajduje się użytkownik, na mapie gogle. Koordynaty GPS są także udostępniane policji czy straży pożarnej w sytuacji alarmu użytkownika, lub braku kontaktu z nim – wyjaśnia Adam Bełzak.

Urządzenie umożliwia także wezwanie pomocy przez noszącą je osobę, a także samo informuje o możliwości wystąpienia zagrożenia, bo jest w stanie zidentyfikować upadek osoby je noszącej. – Użytkownik, osoba starsza, niepełnosprawna czy dziecko ma do dyspozycji przycisk „SOS” do wezwania pomocy. Przycisk powiadamia naszego operatora, który próbuje najpierw nawiązać kontakt zwrotny z użytkownikiem, jeśli mu się to nie udaje, to dalsza procedura jest taka, że dzwoni do zdefiniowanych przez klienta osób – mówi prezes firmy Skarem. Zamawiający usługę podaje 3 numery telefoniczne do osób, które są w stanie szybko sprawdzić, co dzieje się z użytkownikiem urządzenia. Może to być ktoś z rodziny albo zaprzyjaźniony sąsiad. Jeśli nie uda się dodzwonić do żadnej z tych osób, następuje powiadomienie policji. – To bardzo ważny element tej usługi, że działa we współpracy z takimi służbami jak policja i straż pożarna. W sytuacjach podejrzenia zagrożenia zdrowia użytkownika i braku kontaktu z nim, funkcjonariusze mogą podjąć specjalne środki, nawet wyważyć drzwi, jeśli jest taka konieczność – mówi prezes Skaremu, Adam Bełzak.

Powyższa procedura działa nie tylko po wywołaniu przyciskiem „SOS” na urządzeniu. Help Care firmy Skarem ma też specjalną funkcję wykrywania upadku. – Urządzenie, kiedy jest noszone na szyi, jest w stanie wykryć, że osoba upadła i przesłać informację do jednego z dyżurujących koordynatorów. Nasz pracownik próbuje się wtedy skontaktować, aby potwierdzić lub wykluczyć fakt upadku i potrzeby przysłania pomocy. Help Care oferowany przez firmę Skarem ma wbudowany głośnik i mikrofon, który działając w trybie głośnomówiącym, umożliwia komunikację z użytkownikiem.

Oferowane przez firmę Skarem ze Stalowej Woli urządzenie i usługa jest wyjątkowa w skali kraju także z kilku innych powodów: – W innych systemach oferowanych w Polsce zasięg działania jest ograniczony zasięgiem stacji bazowej, która jest częścią zestawu. W przypadku naszej propozycji zasięg nie jest ograniczony i pokrywa się z zasięgiem telefonii komórkowej, czyli obejmuje całą Polskę. Ponadto nasza usługa nie wymaga podpisywania długoterminowych umów, wiążących klienta na rok czy dłużej. Chcemy np. dać możliwość kilkumiesięcznych kontraktów, bo ktoś będzie potrzebował takiej dodatkowej opieki dla bliskiej osoby tylko na czas wakacji itp. Nasza usługa jest też tania, przewidujemy niewysoki abonament miesięczny, na który będzie stać każdego – zdradza prezes Skaremu. Abonament ten obejmowałby wszystko: zasięg komórkowy, aplikację i 24-godzinną opiekę koordynatorów firmy.

Firma Skarem ze Stalowej Woli widzi zastosowanie swojego nowego produktu w wielu dziedzinach życia – od monitoringu pracy pracowników terenowych, wsparcia pracy służb medycznych aż po monitoring dzieci i osób starszych. Urządzenie Help Care świetnie sprawdza się także podczas wypraw do lasu. Stalowowolska policja potwierdza potrzebę zachowania środków bezpieczeństwa podczas rozpoczynającego się sezonu grzybiarskiego. – Nie wszyscy amatorzy grzybów znają lasy, do których się udają. Często wybierają się tam w pojedynkę, przeceniając swój zmysł orientacji. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę i większą wyobraźnię – czytamy na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Więcej informacji na temat urządzenia i usługi można znaleźć na stronie internetowej firmy Skarem: http://skarem.pl/strona-glowna/helpcare/

>>>Artykuł sponsorowany<<<