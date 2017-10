„Ekonomik” zyskał nowy blask

[Zdjęcia] Okres wakacyjny dla powiatu stalowowolskiego był bardzo intensywny jeżeli chodzi o remonty budynków oświatowych. Po prezentacji ZSP nr 2 oraz CKU przyszedł czas na „Ekonomik”.

Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli realizowana była w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”.

– Mogę się tylko cieszyć, że szkoła cały czas się rozwija. Te nowe inwestycje są ważne zarówno dla nas jak i dla mieszkańców bo były uwagi co do elewacji starej części budynku, która nie wyglądała estetycznie – mówi Paweł Ciołkosz, dyrektor ZSP nr 3.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 700 tys. 651 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego równym 481 tys 913 zł. Prace polegały na: dociepleniu ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych budynku, wymiany stolarki zewnętrznej drzwiowej, montażu rolet zewnętrznych, ociepleniu poddasza i stropodachu pełnego wraz z wymianą pokrycia i orynnowania, remoncie zadaszeń nad wejściami, remoncie schodów zewnętrznych, wykonaniu instalacji odgromowej, wymianie instalacji oświetlenia na LED oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

– Chcemy, żeby ten obiekt wyglądał tak jak wyglądać powinien w XXI wieku dlatego jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Ta szkoła przyciąga sporo młodzieży, kształci w tych kierunkach gdzie jest zapotrzebowanie. Kiedyś w trzech budynkach uczyły się dzieci w tej szkole a teraz jest jeden elegancki obiekt z salą gimnastyczną i orlikiem. Korzystając również z naszych środków na ochronę środowiska dbamy też o zieleń dookoła budynku – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Na chwilę obecną do „Ekonomika” uczęszcza 564 uczniów. Jak zaznaczył dyrektor Paweł Ciołkosz, szkoła nie ma problemu z naborem. W tym roku ze względu na dużą liczbę kandydatów otworzono dodatkową, ósmą klasę. – Ruszyła u nas jedyna na Podkarpaciu klasa technik obsługi turystycznej. Jest to klasa pod patronatem firmy Rainbow o specjalności animator czasu wolnego. Już na wiosnę uczniowie będę rekrutowani przez daną firmę do pracy na wakacje. Również na wiosnę wyjadą na szkolenie kilkudniowe gdzie będą przygotowywać się do pracy jako właśnie animator czasu wolnego – dodaje dyrektor.