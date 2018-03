„Dzień przedsiębiorczości” w „Sztafecie”

Share 0 Share 0 Share 0

W środę 21 marca w redakcji tygodnika „Sztafeta” gościły dwie uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Gabriela Oskroba i Weronika Ogonowska z drugiej klasy o profilu Technik Geodeta przybyły do redakcji w ramach piętnastej edycji programu „Dzień przedsiębiorczości”. To projekt przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprzyjający podejmowaniu przez nich trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczennice miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w redakcji tygodnika. – Nie spodziewałam się, że obróbka jednej gazety zajmuje tyle czasu i że tak dużo pracy trzeba w to włożyć, tyle szczegółów wychwycić – mówiła jedna z uczennic. Sztafeta zawsze chętnie włącza się w działania, które mają na celu edukację młodzieży, poszerzanie ich życiowych horyzontów i pomoc w kształtowaniu przyszłej ścieżki zawodowej.