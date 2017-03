Dzień Otwarty w ZS nr 4

[Zdjęcia] 2 marca w Zespole Szkół nr 4 odbył się Dzień Otwarty połączony z zapisami dzieci do klas I i oddziału przedszkolnego. Na początku głos zabrała pani dyrektor Lucyna Żminda, która przybliżyła gościom ofertę dydaktyczną placówki.

Licznie zgromadzeni rodzice, dzieci i nauczyciele obejrzeli występy uczniów, w których wykazali się oni różnorodnymi uzdolnieniami, które mogą rozwijać pod czujnym okiem nauczycieli zarówno na lekcjach, jak i w ramach innowacji pedagogicznych czy zajęć kół zainteresowań.

Spotkanie rozpoczęły najmłodsze dzieci – uczęszczające do oddziału przedszkolnego, które zatańczyły taniec z szarfami.

Doskonale wiemy, jak ważna jest w dzisiejszym świecie znajomość języków obcych. Dzieci z łatwością przyswajają języki poprzez gry i zabawę. Uczniowie klas IIa, IIb i IIc zaśpiewali więc piosenkę o wiośnie w języku angielskim, zaś dzieci z IIb rapując w języku angielskim, pokazali jak poprawnie artykułować poszczególne głoski. Klasa IIc wystąpiła przed publicznością z piosenką o rodzinie, w języku niemieckim. Uczennica klasy IIIa Aleksandra Paruch wprowadziła zebranych w zaczarowany świat muzyki śpiewając „Moja klasa IIIa”, a następnie cała klasa wystąpiła ze śpiewem utworu „Słońce jest w puzonie”. W wykonaniu chóru szkolnego usłyszeliśmy piosenkę „Wędruj z nami”. Aplauz widowni wzbudziły też układy gimnastyczne pokazane przez dzieciaki z klasy IIIa o profilu sportowym oraz uczestników zajęć akrobatycznych z klas II, III, IV i V. Widzowie podziwiali także tańce: hiszpański w wykonaniu uczestników kółka tanecznego oraz tradycyjny polski „Krakowiak” zaprezentowany przez klasę IIc. Dodatkowym atutem tych występów były piękne, różnokolorowe stroje. Publiczność pozostała również pod wrażeniem aktorskich talentów dzieci z koła teatralnego, którym dali wyraz w scence „Spóźniony słowik” oraz uczniów klasy IIb, którzy wystąpili w inscenizacji wiersza „Proszę państwa oto Rok”. Zebranym podobał się występ uczniów klasy IIIb, którzy niedawno odkryli w sobie pasję muzyczną i zagrali trzy melodie na flecie. Wszystkie dzieci kochają bajki, więc uczniowie z klasy IIa przygotowali dla gości zagadki ze świata bajek.

Dzieci stale poszukują, próbują, doświadczają, wielozmysłowo poznają świat, dlatego też chętnie obejrzały pokaz doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii zaprezentowany przez ich starszych kolegów z klas I gimnazjum. Na zakończenie zaproszono wszystkie dzieci, które przybyły na spotkanie, do wspólnej zabawy przy piosence „Hey, baby”.

Biorąc udział w Dniu Otwartym, można było doświadczyć przyjaznej atmosfery panującej w szkole i zobaczyć entuzjazm, z jakim dzieci realizują swoje pasje.

Prowadząca uroczystość p. Beata Kudelska zaprosiła wszystkich kandydatów do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców do obejrzenia sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, świetlicy i biblioteki, a także porozmawiania z dyrektorem szkoły i nauczycielami. Wyraziła też nadzieję, że przybędą oni do naszej szkoły 8 marca na zajęcia otwarte. W programie przewidziane są pokazy i doświadczenia – „czary – mary”, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne oraz zabawy rekreacyjno – sportowe na sali gimnastycznej.

W zorganizowanie Dnia Otwartego zaangażowali się wszyscy nauczyciele, a szczególnie: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, języka angielskiego i niemieckiego, muzyki oraz biologii i chemii.