Dzień otwarty Politechniki

29 marca odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, przy ul. Kwiatkowskiego 4.

Wydarzenie to ma na celu zapoznanie uczniów klas maturalnych z możliwością studiowania na nowym Wydziale Politechniki Rzeszowskiej. Plan spotkania obejmuje m.in. pokaz najnowszych osiągnięć techniki oraz prezentację możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym PRz.

Szczegółowy program:

– uroczysta graduacja tegorocznych absolwentów w obecności JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej

– prezentacja wirtualnych narzędzi do projektowania inżynierskiego – Virtual Prototyping for Industry

– prezentacja wirtualnych narzędzi do symulacji procesów spawania – Lincoln Electric

– prezentacje i pokazy firm:

< ZWICK Polska (badania materiałowe)

< Uni-Export Instruments Polska (aparatura mikroskopowa, spektrometry i technika próżniowa)

< ITA (zaawansowane systemy pomiarowe i narzędziowe)

Gościem specjalnym będzie firma G2A.com, która zaprezentuje m.in. tworzenie rozwiązań rzeczywistości wirtualnej.

Jedną z atrakcji będzie również pokaz maszyn produkowanych przez firmy współpracujące z Wydziałem:

– wyrzutnia rakiet Langusta (HSW),

– haubica Kryl (HSW),

– transporter Oncilla (MISTA),

– ładowarka kołowa (Dressta).

Na koniec wszyscy uczestnicy będą mogli spróbować wojskowej grochówki.