Dzień Dziecka z Anitą Włodarczyk

Specjalnie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, już 31 maja centrum handlowe VIVO! w Stalowej Woli odwiedzi Mistrzyni Olimpijska w rzucie młotem, Anita Włodarczyk. W godzinach od 13.00 do 17.00 Anita poprowadzi dla zgromadzonych dzieci trening, będzie odpowiadała na ich pytania, rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć.

Co roku staramy się zaskoczyć najmłodszych czymś nowym. Tegoroczny Dzień Dziecka w VIVO! upłynie pod hasłem sportu. Chcemy zaszczepiać nie tylko ruch i zdrowy tryb życia wśród najmłodszych, ale przede wszystkim wiarę we własne możliwości, determinację w dążeniu do wyznaczonych celów oraz zasady rywalizacji fair-play. A kto jak nie najwybitniejsza aktualnie polska sportsmenka, Anita Włodarczyk, może być idealną ambasadorką dla promocji tego typu działań – informuje Piotr Fedorczak, Center Manager, VIVO! Stalowa Wola. – Zachęcamy także do spróbowania swoich sił w łowieniu nagród. Oficjalnie jest to konkurs, ale tak naprawdę też świetna zabawa, podczas której dzięki zręczności i odrobinie szczęścia można wygrać karty prezentowe VIVO!, które wdrożyliśmy niedawno w naszym centrum – dodaje.

Centrum handlowe przygotowało również konkurs „Karty do złowienia”. Każdy kto dokona zakupów w VIVO! do trzeciego czerwca za minimum 100 zł może „złowić” kartę prezentową o wartości od 50zł do 100zł.

Co zrobić aby wygrać kartę prezentową VIVO!? Wystarczy dokonać zakupów w centrum handlowym za minimum 100 zł, w zamian za co otrzymuje się kupon konkursowy. Po jego weryfikacji i rejestracji kuponu w specjalnym standzie multimedialnym, uczestnik wsiada do łodzi, zainstalowanej w części restauracyjnej centrum, i z pomocą umieszczonej tam wędki stara się złapać jak najwięcej pływających na ekranie i odpowiednio punktowanych rybek. Nominały kart prezentowych przewidziane dla najlepszych „łowców” to 50 zł i 100 zł. Łączna pula nagród sięga aż 25.000 zł. Co godzinę do wygrania są dwie lub trzy karty podarunkowe, które sumują się nawet to 27 kart dziennie! Najlepsi uczestnicy zostaną wyłonieni w dniu finału konkursu, 3 czerwca br. Finalista otrzyma nagrodę główną, bon podarunkowy o wartości 5 000 zł ufundowany przez biuro podróży ITAKA.