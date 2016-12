Działki pod prądem

Rozpoczęła się elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik II w Stalowej Woli – największa od lat inwestycja w tym ogrodzie, szacowana na ok. 700 tys. zł. Instalacje dotarły już do części działek, ale trzeba jeszcze położyć główny kabel zasilający. Zainteresowany doprowadzeniem prądu działkowiec musi wyłożyć 545 zł.

Hutnik II to największy ogród na Podkarpaciu i czwarty w Polsce – jest tu 1113 działek. Do tej pory chęć elektryfikacji zgłoszono z ok. 600 z nich. Pierwsze prace rozpoczęły się w tzw. I sektorze (za Domem Działkowca po prawej stronie głównej alei aż do ogrodzenia). Na 173 znajdujące się tu działki, prąd dotrze do 102 (zainteresowani mogą się jeszcze zdecydować). To trzecie podejście do zelektryfikowania tego Ogrodu. Tym razem skuteczne.

