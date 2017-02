Dwie osoby ranne w wypadku na drodze relacji Stalowa Wola – Tarnobrzeg

Policjanci ze Stalowej Woli pracowali na miejscu wypadku drogowego do jakiego doszło na drodze wojewódzkiej nr 871. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Kierujący samochodami doznali obrażeń i trafili do stalowowolskiego szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło 9 lutego tuż przed godz. 15.30 na drodze wojewódzkiej nr 871 relacji Stalowa Wola Tarnobrzeg. Jak wynika z dotychczasowych wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia 33-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego kierujący oplem vectra w trakcie podjętego manewru wyprzedzania samochodu mercedes doprowadził do bocznego zderzenia z samochodem BMW, którym jechał 22-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Samochody opel i bmw po zderzeniu zjechały do przydrożnego rowu.

W wyniku zderzenia ranni zostali kierujący pojazdami. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, ruch odbywał się wahadłowo. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Trwa postępowanie którego celem jest dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku.