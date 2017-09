Drzewko solarne rozbłysło w Stalowej Woli!

[ZDJĘCIA] Fontanny ognia, mgły, kolorowe dymy, flary, pochodnie, płonące misy, kilkumetrowe iskry, ogniste wybuchy – tak był podczas inauguracji pierwszego i jedynego w Polsce drzewka solarnego. Wielkie otwarcie odbyło się w piątek 7 października obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

– Drodzy mieszkańcy Stalowej Woli i przyjaciele. Berlin, Madryt, Wiedeń, Paryż, a dzisiaj Stalowa Wola. To wszystko dzięki wspaniałym mieszkańcom. Dzisiaj cieszymy się, że taka instalacja znalazła się w Stalowej Woli, że jest to drzewko solarne. To państwo swoją determinacją, zaangażowaniem, swoim głosowaniem potrafiliście udowodnić, że możemy pokonywać duże ośrodki miejskie, że możemy się mobilizować. Brawo wy! Brawo Stalowa Wola – tak za „wyklikanie” drzewka solarnego dziękował Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta.

Na otwarciu drzewka zjawiły się tłumy mieszkańców. Wszyscy z wielkim podziwem oglądali pokazy laserowe oraz widowisko przygotowane przez Teatr Ognia.

W ramach podziękowania za „wyklikanie” drzewka solarnego, organizatorzy przygotowali dla mieszkańców wspaniały tort.

Przypominamy, że innowacyjny projekt, zgłoszony został przez Stowarzyszenie Zielona Stalówka działające przy Miejskim Zakładzie Komunalnym w programie Lechstarter. Stalowa Wola 66 tysiącami głosów mieszkańców uzyskała grant w wysokości 100 tysięcy złotych zajmując trzecie miejsce w konkursie. Drzewo wykorzystuje odnawialne źródło energii. Pełni rolę miejsca, które przyciąga mieszkańców swoim ciekawym kształtem i nowoczesną technologią. Mieszkańcy mogą usiąść i odpocząć na ławkach pod drzewem, skorzystać z darmowego WiFi, naładować swoje urządzenie mobilne. Niezwykle efektownie drzewo wygląda wieczorem, kiedy umieszczone w koronie drzewa duże „liście solarne” oświetlą całą przestrzeń pod nim.