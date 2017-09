Drugi przetarg na modernizację MDK

Stalowowolski magistrat ogłosił kolejny przetarg na remont Miejskiego Domu Kultury. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione bowiem żadne wykonawca nie złożył oferty. Modernizacja MDK-u jest częścią projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Szacowany koszt zadania to przeszło 7 mln zł.

– Sytuacja na rynku jest do tej pory niespotykana, co również ma mocne odzwierciedlenie w budżecie. Przetargi zazwyczaj rozstrzygają się powyżej tego co założyliśmy, bliżej wyceny kosztorysowej czy nawet powyżej. W momencie kiedy na tak duże zamówienie nikt się nie zgłasza jest to sytuacja niepokojąca – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres planowanych robót obejmuje remont i przebudowę Miejskiego Domu Kultury w zakresie elewacji, termomodernizacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z remontem nawierzchni i elementów małej architektury w obrębie przyszłego tarasu zewnętrznego. Przedmiotem zamówienia jest również wyposażenie budynku w instalacje fotowoltaiczną oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty w przetargu można składać do 28 września.