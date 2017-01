W drodze do światowego UNESCO

Kilka dni przed końcem roku w siedzibie Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie podpisano dokumenty rozpoczynające procedurę wpisu flisackich tradycji Ulanowa na Światową Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. – Jesteśmy przekonani, że nasz piękny region i tradycje flisackie na których straży stoi Bractwo Flisackie zasługują na uznanie i zostaną docenione przez Komitet UNESCO prestiżowym wpisem – mówi „Sztafecie” cechmistrz bractwa Kamil Chmielowski.

Droga do wpisu, na której stanęło ulanowskie bractwo jest długa i ma swoje początki już w 2014 roku. Wówczas, dzięki staraniom Bractwa Flisackiego pod wezwaniem świętej Barbary w Ulanowie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał flisackie tradycje Ulanowa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. – Od tego momentu ruszyły również prace Bractwa nad wpisem flisackich tradycji na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości na podstawie postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu, w ubiegłym roku został nagrany film dokumentujący tradycje flisackie, który będzie obrazowym elementem wniosku o wpis na listę – wyjaśnia Chmielowski.

Tuż przed końcem zeszłego roku ulanowski flisacy zrobili kolejny krok ku wpisowi na światową listę UNESCO. – Rada flisacka złożyła deklarację zgłoszenia elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na listę reprezentatywną. Deklaracja przekazywana jest Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która ją analizuję pod kątem zgodności z kryteriami NKD, rozważając korzyści i zagrożenia wynikające z wpisu zjawiska na listę. Rada rekomenduje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycje wpisu na listę. Po opublikowaniu na liście zgłaszający przygotują wniosek o wpis na listę reprezentatywną NKD we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Komplety wniosek przekazywany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Radzie ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która sugeruje poprawki lub rekomenduje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie uchwały akceptację wniosku do złożenia do sekretariatu Konwencji UNESCO z 2003 r. z uzasadnieniem. Tutaj kończy się etap krajowy procedowania wniosku i rozpoczyna międzynarodowy – opisuje całą procedurę cechmistrz.

W imieniu Polski wnioski na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski są rozpatrywane w dwuletnim postępowaniu ewaluacyjnym. Jak się okazuje w przypadku flisaków, dotyczący ich wniosek o wpis na listę NKD zostanie przesłany do Sekretariatu Konwencji UNESCO do końca marca. Jeśli Bractwo całą procedurę przejdzie pomyślnie, już jesienią 2018 roku możemy spodziewać się decyzji UNESCO o wpisie na listę reprezentatywną NDK. Odbiór odpowiednich dokumentów i certyfikatów ma odbyć się w Paryżu.

– Wpis ten będzie ogromną promocją Polski, województwa, powiatu, a w szczególności gminy Ulanów. Uważam, że już teraz musimy dołożyć wszelkich starań aby dobrze przygotować się i wykorzystać tę szansę jaką daje wpis, w szczególny sposób pod względem rozwoju turystyki której wzrost już jest znacznie zauważalny – podkreśla Kamil Chmielowski.