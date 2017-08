[ZDJĘCIA] 20 sierpnia w Jarocinie uroczyście podziękowano za tegoroczne plony. W niedzielę świętowano tu dożynki powiatu niżańskiego. Gwiazdą imprezy była Halina Mlynkova. Atrakcji nie brakowało, jednak zabawę nieco popsuła niezbyt sprzyjająca aura.

Niedzielne dożynki powiatu niżańskiego rozpoczęły się od mszy świętej z poświęceniem wieńców dożynkowych w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie. Ze względu na padający deszcz korowód dożynkowy nie przeszedł na plac przed jarocińską sceną. Wieńce dożynkowe pozostały w kościele. A było ich niemało. Łącznie na dożynki przyjechało 17 grup wieńcowych.

– Spotykamy się tutaj, aby podziękować wszystkim rolnikom za ich całoroczny trud i ciężką pracę. Staropolski obyczaj przypomina nam, że wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją, aby podziękować rolnikom – mówił podczas otwarcia uroczystości starosta niżański Robert Bednarz. – Drodzy rolnicy, to wy podtrzymujecie tradycję obrzędów dożynkowych. W tym ważnym dniu z wdzięcznością chylę przed wami czoła. Dziękuję nie tylko za chleb codzienny i owoce waszej pracy, ale również za to, że możemy z owoców tych na co dzień korzystać. Życzę wam udanych plonów na kolejne lata.

Starostami dożynek byli Barbara Fila z Majdanu Golczańskiego oraz Józef Walczak z Mostków. To właśnie z ich rąk starosta niżański Robert Bednarz odebrał symboliczny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Następnie włodarze poszczególnych gmin z powiatu niżańskiego podzielili się chlebem z uczestnikami imprezy.

W niedzielę sporo działo się na scenie. Każda z gmin miała czas na zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego. Przed publicznością wystąpili: zespół Exciter z gminy Harasiuki, Kapela Ludowa Jeżowianie z gminy Jeżowe, Kapela Flisacka z gminy Ulanów, Grupa Wokalna z GOK w Krzeszowie, Zespoł Pieśni i Tańca Racławice z gminy Nisko, młodzieżowy zespół folkowy Janki z gminy Jarocin. Gmina Rudnik nad Sanem zaprezentowała najnowszą kolekcję wiklinowej mody, autorstwa Edyty Sokal-Bełżek. Gwiazdą niedzielnego wieczoru była Halina Mlynkowa. Mimo kiepskiej pogody nie brakowało chętnych do wysłuchania jej koncertu.

Podczas dożynek odbywały się również liczne konkursy, między innymi kulinarny i na najpiękniejszy wieniec. Nagrodzono też wybitnych uczniów i wyróżniających się rolników.

