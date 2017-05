Dopłaty dla rolników zostaną wypłacone w terminie

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacji dotyczącymi realizacji dopłat bezpośrednich za 2016 r., które pojawiły się ostatnio w mediach, wyjaśniamy, że płatności te są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r.

Do 12 maja decyzje o przyznaniu płatności bezpośrednich za 2016 r. ARiMR wydała dla 1,316 mln rolników, czyli otrzymało je 97,43% tych, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli wnioski. Agencja przekazała na ich konta bankowe 13,535 mld zł. Pozostałe płatności są realizowane sukcesywnie i zgodnie z obowiązującym prawem zostaną wypłacone do końca czerwca br. W najbliższych dniach ARiMR wypłaci kolejne 152,6 mln zł. Nie ma też zagrożenia realizacji w ustawowym terminie wypłat płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych za 2016 r.

W województwie podkarpackim w kampanii roku 2016 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 116 tys. rolników, gdzie płatności końcowe otrzymało już 95,8 % podkarpackich gospodarzy. Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 płatności były wypłacane w formie zaliczki. Zrealizowano je dla 114 475 rolników (98,7% ubiegających).

ARiMR znacznie szybciej wypłaca w tym roku dopłaty bezpośrednie, niż miało to miejsce rok temu. W 2017 r. do 12 maja Agencja wypłaciła o 2,32 mld zł więcej niż w tym samym czasie w 2016 r.

Wszystkie stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały obliczone prawidłowo. Każdy rolnik otrzymał lub wkrótce otrzyma płatności w takiej wysokości, w jakiej mu się należą i dla nikogo nie zabraknie pieniędzy.

W tym roku termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie został wydłużony z 15 maja do 31 maja. Ta decyzja ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela jest zgodna z oczekiwaniami rolników i organizacji rolniczych.

Do 12 maja, do godz. 10:00 w całej Polsce Biura Powiatowe ARiMR zarejestrowały 996,8 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 r., co stanowi 73,8% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r.

W województwie podkarpackim na dzień 12 maja br. złożonych zostało 94 875 wniosków w ramach płatności obszarowych oraz 36 507 wniosków ONW.

W tym roku o wiele płatności można ubiegać się na jednym formularzu wniosku: o płatności bezpośrednie, w tym obszarowe, za zazielenienie, płatność dodatkową, dla młodych rolników. Do tego także płatności do wielu powierzchni wielu upraw, w tym buraków cukrowych, konopi włóknistych, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, pomidorów, lnu, chmielu, krów, bydła, owiec, kóz oraz płatności niezwiązanej do tytoniu. Za pomocą tego samego formularza można jeszcze złożyć wniosek o płatności ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne z PROW 2014-2020, płatności rolnośrodowiskowe i pomoc na zalesianie z PROW 2007-2013. Dodatkowo można wnioskować o premię pielęgnacyjną i zalesieniową oraz pierwszą premię pielęgnacyjną do gruntów z sukcesją naturalną.

Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR przypomina, iż wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie. W przypadku, kiedy rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja może jeszcze złożyć do po tej dacie. Zgodnie z przepisami, wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków. W 2017 r. termin ten to 26 czerwca br. Co prawda 25 dni kalendarzowych liczone po dacie 31 maja to 25 czerwca, ale z uwagi na to, że jest to niedziela, wniosek złożony w poniedziałek 26 czerwca br. będzie uważany za złożony w terminie sankcyjnym. W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy. Należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku. Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca 2017 r. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.

Teresa Pamuła

Dyrektor POR ARiMR