Do Krosna z perypetiami

Dwie godziny spóźnili się siatkarze Dwójki Stalowa Wola na mecz w Krośnie z Karpatami. 50 km przed Miastem Szkła zepsuł się im bus. – Marzliśmy i szukali zastępczego samochodu, ale to nie taka prosta sprawa znaleźć tak od ręki auto, które zabierze ośmiu chłopa – mówi trener Ireneusz Krzyszczuk. – Na szczęście zlitował się kierowca „Marcela”. Jechał zapchany, wszystkie miejsca siedzące były zajęte, ale dał się ten pan jakoś ubłagać i na stojąco dotarliśmy do Krosna. Dobrze, że sędziowie i gospodarze meczu, których informowaliśmy o naszych perypetiach, zgodzili się poczekać. Karpaty nie zmarnowały szansy na podreperowanie swojego konta punktowego. Zanim nasza drużyna rozgrzała się, przegrywała w setach 0:2. W trzeciej partii „dwójkarze” zdołali zaskoczyć gospodarzy, ale do remisu już się im nie udało doprowadzić. – W tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, do tego zwykły brak formy sportowej u niektórych zawodników, gdyby spotkanie zakończyło się innym wynikiem byłby on niesprawiedliwy – ocenia trener Krzyszczuk.: Rąpała, Smogór, Buczek, Bąk, Napieracz, Surma, Popek, Oszust.