Dni „szkieletora” są policzone

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował, że przy okazji modernizacji stalowowolskiej targowicy wyburzony zostanie niedokończony ceglany budynek, od lat szpecący wizerunek miasta. Na miejscu pustostanu ma powstać droga, parkingi oraz otwarta przestrzeń handlowa.

- Przystępujemy rzeczowo do realizacji trudnego, ale bardzo oczekiwanego zarówno przez środowisko kupieckie jak również samych mieszkańców projektu przebudowy placu targowego. Plac budowy został formalnie wydany, natomiast wykonawca czeka jeszcze na nowe uzgodnienia sieciowe, które będą połączone z projektem przebudowy drogi w ramach nowego układu placu targowego. To zadanie to nie tylko budowa nowej hali owocowo-warzywnej, ale również ważna zmiana funkcjonalności i estetyki tego miejsca. I to jest taki moment kiedy mogę wyraźnie powiedzieć, że w ramach projektu drogowego został przewidziany do wyburzenia budynek, który od lat 80 straszy swoim wyglądem. Oczywiście czeka nas przeprawa sądowa, ale chciałbym poinformować, że taki projekt zostanie złożony w ramach specustawy drogowej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Włodarz miasta dodał, że nie może być tak, że wszystkie władze i urzędy trwają w niemocy i pozwalają na wieczną budowę zagrażającą bezpieczeństwu osób przebywających na placu targowym.

Likwidacja „szkieletora” to część projektu drogowego, w ramach, którego wytyczony zostanie dojazd do hali owocowo-warzywnej oraz nowe miejsca parkingowe. Projekt drogowy jest na etapie uzyskiwania przez miasto pozwoleń na budowę. Magistrat czeka też postępowanie odszkodowawcze dotyczące zajęcia prywatnej nieruchomości na cele publiczne.

Pierwszy etap tej dużej inwestycji czyli budowa hali owocowo-warzywnej prawdopodobnie ruszy w drugiej połowie marca. - To działanie na żywym organizmie jakim jest hala targowa, kupcy, więc w międzyczasie będą trwały jeszcze uzgodnienia. Większość handlujących dobrze przyjęła propozycję przeniesienia swojego handlu pod wiadukt. Część sprzedających będzie przechodziła do lasku – mówił prezydent Nadbereżny.

Nowa hala będzie miała 15 metrów szerokości i 47 metrów długości. Wewnątrz znajdzie się 21 stanowisk z czego 4 będą zamknięte, 8 usytuowanych zostanie przy ścianach, a pozostałe stanowiska będą biegły przez środek hali.