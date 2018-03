Długa przeprawa Samaksa i Leśnika

Za nami kolejne mecze amatorskich lig koszykówki i siatkówki. W SWVA odbyło się pięć spotkań. W pierwszym WP-Transfer bez najmniejszych problemów uporał się z Vamosem. Drugi mecz miał wyglądać podobnie. No bo skoro po jednej stronie siatki stali siatkarze wicelidera, a po drugiej ostatnia drużyna ligowej tabeli, to nikt nie przypuszczał, że będzie to mecz, o wyniku którego decydować będzie tie-break. Dopiero w tym secie Samax pokazał swoją moc...

Pięć setów trwało także starcie Leśnika ze Stellą. Dwie pierwsze partie należały do siatkarzy „Gwiazdy”, i chyba poczuli się już na tyle pewni siebie, że trzeciego seta przegrali do 13. W kolejnym trwała już wyrównana walka, z której zwycięsko ponownie wyszli rudniczanie. Również tie-break był popisem gry tej drużyny. W konfrontacji Konzbudu z Fachowcem żadnych niespodziewanych zwrotów akcji nie było. Wygrał ten, który miał wygrać i wrócił na fotel wicelidera.

U koszykarzy Stella po wyrównanym meczu pokonała Autocentrum, a Met-Bud rozgromił Narzędziownie, wygrywając różnicą 42 „oczek”. Lider dysponuje w tym sezonie bardzo dobrym i szerokim składem. W zgodnej opinii fachowców, mógłby spokojnie wystawić do rozgrywek w SWBA dwa zespoły.

SWVA. Wyniki 12. kolejki: WP-Transfer – Vamos 3:0 (25:12, 25:15, 25:18), Samax - PHU Nowa Sarzyna 3:2 (25:23, 19:25, 25:17, 20:25, 15:8), Leśnik ALS Rudnik – BHP/Stella 3:2 (22:25, 21:25, 25:13, 25: 23, 15:10), Konzbud – Fachowiec 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:17), Konzbud – Vamos 3:0 v.o. (25:0, 25:0, 25:0).

13. kolejka, 24 marca: BHP T.Mazur/Stella – Vamos (9), Leśnik ALS – PHU Nowa Sarzyna (10.300, Konzbud – Samax (12), WP-Transfer – Fachowiec (13.30).

SWBA. Wyniki 4. kolejki: Autocentrum – Stella 43:52, Met-Bud – HSW Narzędziownia 113:71, pauzował PacTeam.

5. kolejka, 24 marca: Autocentrum - HSW Narzędziownia (16.15), Stella – PacTeam (17.30), pauzuje Met-Bud.