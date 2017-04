„Dlaczego tyjemy od diet” – Sandra Aamodt

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Gdyby diety odchudzające działały, do tej pory wszyscy bylibyśmy szczupli.

A prawda jest taka, że wciągamy setki milionów osób w wojnę, której nie można wygrać…

Co jest kluczem do skutecznej utraty wagi? Jeśli, tak jak większość z nas, próbowaliście ograniczać spożycie kalorii, piliście upiorne, rzekomo odchudzające, napoje, unikaliście tłustych produktów i zamienialiście cukier na słodziki, wiecie już na pewno, że skutkiem wszystkich tych decyzji po kilku latach ważycie raczej dużo więcej niż mniej niż wcześniej.

Prawda jest w gruncie rzeczy taka, że jeśli ktoś wam się zwierzy, że zaczął się odchudzać, możecie mieć pewność, że za kilka lat będzie ważył… więcej. W ubiegłym roku 108 milionów Amerykanów stosowało jakąś dietę odchudzającą – na dodatek przy aplauzie lekarzy, członków rodziny i przyjaciół. A jednak wyniki długoterminowych badań, w których obserwuje się osoby na diecie, konsekwentnie potwierdzają, że ludzie ci w ciągu 2-15 lat od rozpoczęcia diety przybierają na wadze więcej, niż osoby, które takich diet nie stosują.

Przedstawicielka neuronauki, doktor Sandra Aamodt, przez trzy dekady próbowała schudnąć – ograniczała spożycie jedzenia, co jakiś czas gubiła kilogramy i z powrotem je odzyskiwała – aż w końcu postanowiła w sposób naukowy przyjrzeć się problemom masy ciała i zdrowia. Jej ustalenia przeczą wszystkim obiegowym poglądom na temat odchudzania. Skoro od diet odchudzających tyjemy, co w takim razie powinniśmy zrobić, aby zachować zdrowie i zmniejszyć u siebie ryzyko cukrzycy, chorób serca i innych schorzeń związanych z otyłością? Sandra Aamodt, odważnie i szczerze, w tej napisanej w sposób przejrzysty, a równocześnie porywający, książce stara się nas przekonać do porzucenia diet na rzecz zmiany trybu życia, które naprawdę je poprawią i przedłużą.

KONKURS!

