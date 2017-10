Nie wszystko dla Siarki. W meczach juniorów górą „Stalówka”

W dorosłej piłce jesienne stalowowolski-tarnobrzeskie derby należały do Siarki, za to w rozgrywkach młodzieżowych górą były zespoły Stali. Juniorzy starsi wygrali 2:1, młodsi 3:2. Już po wynikach widać, że obydwa pojedynki były wyrównane, jednak trzeba też postawić sprawę jasno; w obu zwycięstwa „Stalówki” były zasłużone. W spotkaniu juniorów starszych, gospodarze po niespełna godzinie gry, wygrywali 2:0. Siarka zdobyła kontaktową bramkę i poczuła „krew”. Czasami aż za bardzo, bo w 88. minucie czerwoną kartkę – drugą żółtą – zobaczył Szymon Majcher.

Także w meczu juniorów młodszych ostatnie minuty należały do gości, którzy w dziesięć minut zdobyli dwie bramki, ale na wyrównanie piłkarze trenera Pawła Wtorka już im nie pozwolili.

Juniorzy starsi

STAL – SMS SIARKA 2:1 (1:0)

1-0 Urban (17), 2-0 Śpiewak (57), 2-1 Widz (62)

STAL: Siudak – Banaczyk, Mazurek, Śpiewak, Chmura (70 Trylowski) – Wieprzęć, Konopka (65 Madera), Kochowski, Szifer, Pawlik (59 Myszak), Urban (90 Jachim).

SIARKA: Komorowski – Majcher, Grobelski, Sztuka, Bigdoń (70 Osztreicher), Kowalski, Fornek, Woźniak, Widz, Szal, Matysiak.

Żółte kartki: Konopka, Śpiewak, Mazurek – Bigdoń, Kowalski, Majcher. Czerwona kartka Majcher (88. minuta, druga żółta).

W tabeli na prowadzeniu Karpaty – 25 pkt (8-1-1, br. 36:6), druga jest Stal Stalowa Wola – 20 pkt (6-2-2, br. 34:12), a trzecia Stal Mielec – 19 pkt (6-1-2, br. 44:8).

Juniorzy młodsi

STAL – SMS SIARKA 3:2 (1:0)

1-0 Marut (30), 2-0 Dziopak (50), 3-0 Piotrowski (54), 3-1 Mazur (60), 3-2 Helowicz (70)

STAL: Konefał – Buczek (52 Szewc), Dąbek, Idec (67 F.Moskal), Mścisz (78 Szmid), Kaleta, Dziopak, Stępniowski, Maziarz, Marut (60 Mazurek), Piotrowski.

SIARKA: Kieliszek – Janczyk, Jagiełło (52 Helowicz), Burek, Cwynar (65 Łagowski), Wdowiak, Smalera, Skrzypek (60 Grobelski), Sałek (45 Sznajder), Orzechowski, Mazur.

W tabeli na prowadzeniu Resovia – 26 pkt (8-2-0, br. 20:2), Stal Stalowa Wola zajmuje miejsce drugie – 25 pkt (8-1-1, br. 41:11), a trzecie DAP Dębica – 14 pkt.