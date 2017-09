Diamentowy jubileusz kina „Wrzos”

Stalowowolskie kino „Wrzos” świętuje w tym roku 60-lecie istnienia. Zwieńczeniem trzydniowych obchodów okrągłego jubileuszu był niedzielny koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego. Podczas gali uhonorowano ludzi, którzy na przestrzeni lat tworzyli klimat tego miejsca.

– Staraliśmy się uhonorować wszystkich, którzy przez 60 lat tworzyli kino „Wrzos”. Przygotowaliśmy specjalną statuetkę prawie jak Oskar czyli Złotą szpulę. Chcieliśmy docenić tych ludzi, którzy używając nomenklatury hucianej non stop pracują na drugiej zmianie. To święto tych ludzi, ale i widzów, bo gdyby widzowie nie przychodzili, nie korzystali z oferty nie byłoby potrzeby, żeby to kino istniało – mówił Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

Kino „Wrzos” zostało powołane do życia w 1957 roku. Powstało w sali widowiskowej Zakładowego Domu Kultury. Salę urządzono według projektu inż. Hanny Szwemii-Paterowej. Pierwszy film wyświetlono 1 kwietnia 1957 roku. Właściwie nie wiadomo dlaczego kino otrzymało nazwę „Wrzos”. Inspiracją mógł być widok piaszczystych wydm porośniętych sosnami i wrzosem, na których stanął Dom Kultury.

Pierwsze dwa dni obchodów wypełniły seanse filmowe. Organizatorzy na ten wyjątkowy jubileusz wybrali m.in. takie filmy jak „La Strada” w reżyserii Federico Felliniego czy „Rozstanie” w reżyserii Asghara Farhadiego. Niedzielny koncert wieńczący jubileuszowe świętowanie rozpoczęła projekcja krótkometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Wspominamy Kino Wrzos”. Obraz to zbitka anegdot i wspomnień pracowników oraz osób związanych z kinem „Wrzos”. Kolejnym punktem programu było wyróżnienie osób, które przez lata były bądź nadal są związane z kinem. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Bogusława Paź, której 38-letni staż pracy uhonorował prezydent RP Andrzej Duda Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wyróżnienia otrzymali także: Katarzyna Warchoł-Garlicka, Katarzyna Januszczak, Małgorzata Surowiec, Anna Kołodziej, Ewelina Rozmus, Elżbieta Pikus, Rafał Rostek, Piotr Haczyk, Witold Dec, Paweł Haczyk, Tadeusz Porczyński, Waldemar Pawłowski, Zbigniew Światowiec, Janusz Turek, Teresa Augustyńska-Tracz, Wiesława Buchelt, Lidia Biernat, Edward Czarniewski, Bernardyna Pereta i Marek Gruchota. Dyplomem gratulacyjnym z okazji jubileuszu kino zostało wyróżnione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Ewidentnie jesteśmy zapatrzeni w Kino pod Baranami, jest to najlepsze kino w Europie jeżeli chodzi o program. Staramy się chociaż w części prezentować tak ambitny repertuar. Wiadomo, że idzie duże zagrożenie w postaci multipleksu. My nastawiamy się na edukację, na kino ambitniejsze. Naszym symbolem na pewno jest seans pod palmą, repertuar, który najbardziej zaawansowanych fanów potrafi zaciekawić – mówił Marek Gruchota.