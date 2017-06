Derby dla „Stalówki”

Zwycięstwem zakończyli sezon 2016/17 piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. „Zielono-czarni” pokonali w derbowym pojedynku Siarkę, a gola na wagę trzech punktów zdobył z rzutu karnego Adrian Gębalski.

W pierwszej połowie groźniejsza była Siarka. Po „główce” Daniela Koczona piłka odbiła się od poprzeczki. Strzał Huberta Tomalskiego obronił Dorian Frątczak, a innym razem futbolówka po uderzeniu pomocnik gości poleciała minimalnie obok słupka. Dla Stali najlepszą okazję strzelecką miał Adrian Gębalski, ale zabrakło mu zimnej krwi pod bramką Dybowskiego.

W przerwie meczu prezes Stali PSA Mariusz Szymański w asyście szefa podokręgu stalowowolskiego ZPN Edwarda Chmury, wręczyli pamiątkowe medale i okazały puchar juniorom młodszym Stali Stalowa Wola i jej trenerowi Jaromirowi Wieprzęciowi za wywalczenie mistrzostwa województwa.

Drugą połowę lepiej zaczęła Stal i efektem tego był gol w 60. minucie. Zdaniem arbitra Sylwestrzak faulował na 14 metrze Gębalskiego i podyktował „jedenastkę”. Sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość, myląc bramkarza Siarki i zrobiło się 1:0. Trener Włodzimierz Gąsior szybko zareagował na stratę, wpuszczając dwóch napastników, w 62. minucie Ropskiego, a chwilę później Żebrakowskiego. Ten pierwszy był bliski wpisania się na listę strzelców. Koncki wybijając piłkę trafił go w plecy i ta omal nie wtoczyła się do bramki. Siarka do końca walczyła o remis, ale poza strzałem Koczona, który wybronił bramkarz Stali, nie stwarzała klarownych sytuacji i spotkanie zakończyło się wygraną zespołu trenera Janusza Białka.

STAL – SIARKA 1:0 (0:0)

1-0 Gębalski (60 – rzut karny)

STAL: Frątczak (46 Koncki) – Waszkiewicz, Jarosz (72 Kołodziej), Kolbusz, Wójcik – Jonkisz, Wasiluk, Stelmach, Dziubiński, Siudak (46 Korczyński) – Gębalski (88 Piechniak).

SIARKA: Dybowski – Grzesik, Waleńcik, Sylwestrzak, Witkowski (57 Stępień) – Dawidowicz (70 Zaradny), Czyżycki (62 Ropski), Stefanik, Płatek (65 Żebrakowski), Tomalski – Koczon.

Sędziował Albert Różycki (Łódź). Żółte kartki: Kolbusz, Wójcik, Jonkisz. Widzów 2000.