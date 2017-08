Jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie? – cz. I

Internet staje się coraz popularniejszy, zaś dynamiczny rozwój tej technologii spowodował rewolucję społeczną w obszarze komunikacji międzyludzkiej, która w coraz większym stopniu przenosi się do cyberprzestrzeni. Proces ten ma charakter masowy i jest widoczny szczególnie w szerokim spektrum wieku uczestników, ale co ciekawe, dotyczy także, choć w mniejszym stopniu, starszego pokolenia. Jednym z istotnych powodów tego zjawiska jest coraz powszechniejszy dostęp do Internetu. W roku 2016 już 76% gospodarstw domowych posiadało dostęp do globalnej sieci, zaś dostępne raporty prognozują, że trend ten będzie rósł. Jest to także związane z spadkiem kosztów dostępu do Internetu (choć koszty wciąż są w niektórych obszarach państwa wysokie) oraz popularności sprzętu (komputerów, laptopów, tabletów oraz smartfonów). Należy także zauważyć coraz większą przystępność i łatwość obsługi tych urządzeń, a dzięki temu, każdy może w prosty sposób skorzystać z niemal nieograniczonych możliwości, jakie daje Internet. Rozwój tych możliwości oraz stale rosnąca ilość dostępnych zasobów jest nieograniczony. Staliśmy się częścią globalnego cyfrowego świata, w którym nie istnieją granice, zaś ograniczenia w sposobach wykorzystania tego medium istnieją obecnie nie tyle w technologii, co głównie w pomysłowości człowieka.

Czym jest Internet?

Internet, zwany także cyberprzestrzenią, jest miejscem komunikowania się maszyn oraz ludzi. Maszyn, bowiem technologia ta łączy urządzenia za pomocą rozsianych po całym świecie routerów. Zadaniem tych urządzeń jest, jak sama nazwa wskazuje – routing, czyli optymalne kierowanie przepływu danych tak, by biegły one najkrótszą drogą od nadawcy, do adresata. Internet to także miliony serwerów, dzięki którym uzyskać można dostęp do stron Www, for dyskusyjnych, sklepów, aukcji, poczty, komunikatorów oraz wielu innych produktów i usług informacyjnych wymyślonych i wytworzonych przez człowieka, dla człowieka.

Zdumiewa szybkość rozwoju tej sieci, czyli ilość podłączonych do niej urządzeń. Jak wynika z raportów, do 2020 roku będzie to już 22 mld urządzeń na całym świecie1. Warto także zaobserwować, że do niedawna urządzenia podłączane do Internetu kojarzyły się przede wszystkich z komputerami czy smartfonami. Dziś oraz w przyszłości, paleta tych urządzeń będzie stale rosnąć. Obecnie do Internetu podłączyć można telewizor, kamerę czy zegarek. Pojawił się także sprzęt AGD, który można kontrolować na odległość za pomocą smartfona, zaś niebawem standardem będzie podłączenie do sieci inteligentnych domów oraz selektywna, zdalna kontrola wszystkich urządzeń domowych.

Upowszechnienie Internetu w sferze cywilnej (początkowo była to technologia wojskowa) w swoim założeniu miało służyć rozwojowi ludzkości, jednak praktyka wykazała, że oprócz pozytywnych aspektów, zidentyfikować można także zjawiska negatywne w postaci technicznych i społecznych zagrożeń. Naturalnym zachowaniem człowieka jest więc identyfikacja oraz zmniejszenie skali oddziaływania tych zagrożeń. Jak się okazuje, przy zachowaniu prostych zasad zdrowego rozsądku i przy zastosowaniu kilku podstawowych zasad, które zostaną opisane poniżej, można w sposób znaczny zminimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania i tym samym podnieść własne bezpieczeństwo w Internecie.

Powszechność oprogramowania złośliwego, które wykrada dane z komputerów, szyfruje dane, powoduje spowolnienie pracy komputera – czy wręcz unieruchamia go, to tylko część zagrożeń, jakie spotkać można podczas zwykłych czynności wykonywanych w sieci.

Wielu ludzi pyta mnie, dlaczego przy tak rozwiniętej technologii, istnieje tak wiele obszarów negatywnego oddziaływania. Odpowiedź jest złożona, lecz lubię tego typu pytania, bowiem świadczą one o pewnej świadomości istnienia niebezpieczeństwa, zaś poczucie realnego zagrożenia jest zjawiskiem pozytywnym. Otóż w czasach tworzenia podstaw sieci Internet, nikt nie przewidział, że technologia ta będzie w przyszłości wykorzystywania także przez przestępców w celach stwarzania pierwotnych i wtórnych zagrożeń, których punktem docelowym będą miliardy uczestników postępu technologicznego. Nie wypracowano więc podstawowych metod ochrony na etapie budowy standardów, skupiając się jedynie na zapewnieniu niezawodności działania sieci. Zabezpieczenia pojawiły się znacznie później i są nieustannie udoskonalane, jednakże należy sobie uświadomić, że podobnie jak w świecie realnym, najpierw powstają nowe metody ataków, zaś później tworzone są metody obrony przed nimi. Dlatego też specjaliści od zabezpieczeń najbardziej obawiają się nowych metod ataku, przed którymi nie wypracowano metod obrony.

Tymczasem przestępcy wkraczają do cyberprzestrzeni i są coraz bardziej aktywni, wykorzystując nieświadomość, a czasem wręcz naiwność użytkowników. Walka z nimi jest z góry przegrana, bowiem metody ataków stale ewoluują, stąd do mediów wciąż docierać będzie przekaz o nowych i spektakularnych atakach oraz ich konsekwencjach dla społeczeństwa.

Czy Internet jest miejscem bezpiecznym dla nas i dla naszych dzieci?

Przede wszystkim zależy to od samego użytkownika. Większość z nas jest świadoma, że Internet nie zawsze jest miejscem bezpiecznym. Niezwykle istotna jest właśnie świadomość występujących zagrożeń – w szczególności dla dzieci. Niestety, docierające przekazy medialne wydają się sprzeczne. Internet prezentowany jest jako zjawisko bardzo pozytywne, wpływające na rozwój społeczny i ekonomiczny. Innym razem przekaz jest odwrotny – cyberprzestrzeń to miejsce patologiczne, w którym przemoc, pedofilia, pornografia, oszustwa i wyłudzanie pieniędzy to codzienność.

W mojej opinii obie wersje są prawdziwe, jednakże proszę zwrócić uwagę, że w realnym świecie wymienione zagrożenia również istnieją. Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni jedynie wydają się groźniejsze, gównie ze względu na pierwotny strach ludzki przed zjawiskiem nieznanym. Tymczasem na zagrożenia w cyberprzestrzeni można w sposób skuteczny reagować i się przed nimi aktywnie bronić, podczas gdy na zagrożenia w świecie realnym nie mamy bezpośredniego wpływu.

Typy i rodzaje zagrożeń w Internecie

Można przyjąć zasadę, że w sieci Internet obecne są dwa rodzaje zagrożeń. Techniczne, ukierunkowane na urządzenia podłączonego do sieci oraz społeczne – wynikające z interakcji społecznych.

W tym artykule skupię się na obu obszarach, lecz ze względu na ograniczone miejsce, poruszę jedynie najważniejsze kwestie. Dołożyłem wszelkich starań, by niniejszy artykuł był napisany w sposób przystępny, aby każdy czytelnik mógł samodzielnie bądź z niewielką pomocą znajomego informatyka, wprowadzić opisane tutaj rozwiązania w życie. Mogę także zapewnić, że zastosowanie się do tych kilku opisanych rad, w sposób istotny, zwiększy bezpieczeństwo nasze oraz naszych dzieci przed obydwoma typami zagrożeń.

W przypadku zagrożeń społecznych będą to porady dla rodziców związane z bezpieczeństwem dzieci korzystających z sieci Internet. W mojej opinii, zagrożenia społeczne są o wiele bardziej poważne, ponieważ mogą powodować niebezpieczne zmiany w psychice dziecka. Stąd jako dorośli, powinniśmy chronić dzieci przed negatywnymi treściami, które są w sieci powszechnie dostępne. Uważam, że największym czynnikiem zagrażającym jest brak świadomości wielu rodziców na temat tego, co dziecko robi w Internecie. W rezultacie, długotrwałe oddziaływanie zagrożenia na dziecko może nieść tragiczne w skutkach konsekwencje. Negatywnym zachowaniem ze strony dorosłych jest także bagatelizowanie wyrządzonej dziecku krzywdy i tłumaczenie mu tego faktu jako „nierzeczywistej”, która nie wydarzyła się w życiu, lecz wirtualnie. Brak kontroli działalności dziecka w sieci może także prowadzić do sytuacji, w której to nasze dziecko jest agresorem i czyni krzywdę innej osobie. Wynika z tego, że istotną rolą rodzica jest śledzenie poczynań naszych pociech w sieci oraz częste rozmowy – nie tylko na tematy codzienne, lecz także na temat kontaktów dziecka w Internecie.

Zalecenia dla rodziców i opiekunów podzieliłem na dwie grupy, umieszczając w każdej z nich sugerowane działania, jakie warto podjąć, starając się jednocześnie, by skomplikowane problemy wyjaśnić w możliwie jasny i przejrzysty sposób. Jeśli ktoś z państwa nie czuje się na siłach, by sprawdzić czy zmodyfikować istniejące ustawienia własnych urządzeń, zawsze można zgłosić się do osoby, który zna przedstawione zagadnienia i może udzielić pomocy w kwestiach technicznych.

Leszek Klich

Informatyk Sądu Rejonowego w Nisku