Jak dbać o bezpieczeństwo w Internecie? – cz. II

Część techniczna: zabezpieczenia komputera/laptopa/tabletu/smartfona

1. Zakup dysk zewnętrzny (np. podłączany do portu USB) i wykonuj regularnie kopię zapasową wszystkich cennych danych (np. rodzinne zdjęcia i filmy, dokumenty, etc.). Dysk ten podłączaj do komputera wyłącznie przy tworzeniu kopii oraz odzyskiwaniu danych. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu. Dzięki temu, nie stracisz rodzinnych zdjęć czy filmów w przypadku, gdy komputer ulegnie awarii.

2. Zadbaj, by komputer lub laptop działał na najnowszej wersji systemu operacyjnego. Obecnie najnowszą wersją systemu Windows jest wersja 10, która posiada standardowo wbudowane podstawowe zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem oraz aktualizuje się automatycznie, by rozpoznawać najnowsze zagrożenia. Jeśli używasz komputera z systemem XP, poważnie rozważ jego wymianę, bowiem system ten nie jest już wspierany przez producenta, przez co zawiera wiele krytycznych luk, które mogą wykorzystać cyberprzestępcy.

3. Niezależnie od posiadanej wersji systemu operacyjnego, warto zainstalować darmowy program antywirusowy, np. AVG czy Avast. Programy te są dostępne za darmo do użytku domowego i nie ponosimy żadnych kosztów ich wdrożenia.

4. Jeżeli posiadasz tablet lub smartfon z systemem Android, koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, bowiem system ten jest niezwykle podatny na zagrożenia i ataki, które w konsekwencji mogą prowadzić do wykradania danych z urządzenia czy samoistnego wykonywania połączeń na numery premium (o wysokich kosztach za połączenie). Zablokuj możliwość instalacji oprogramowania spoza oficjalnego sklepu producenta. Przed zainstalowaniem programu (szczególnie darmowego), dokładnie czytaj, do czego program chce uzyskać dostęp – jeżeli np. program typu latarka żąda dostępu do kontaktów czy wiadomości w telefonie, nie instaluj tego programu, bowiem zgadzasz się na przekazywanie prywatnych danych w zamian za jego „darmowe” wykorzystanie.

5. Nigdy nie stosuj nielegalnego oprogramowania. Uświadamiaj swoje dziecko, że oprogramowanie pirackie to nie tylko kradzież, ale dodatkowe narażanie się na niebezpieczeństwo, bowiem użytkowanie nielegalnie pozyskanych programów i stosowanie tzw. ckracków1 może spowodować utratę danych i uszkodzić komputer. Programy łamiące zabezpieczenia, oprócz złamania zabezpieczenia programu, mogą także instalować oprogramowanie, które przekształca urządzenie w tzw. „zombie”, czyli atakować na zlecenie inne komputery instytucji czy innych użytkowników w Internecie, narażając właściciela nawet na podjęcie kroków prawnych ze strony Policji. Właściciel urządzenia nawet nie wie, że bierze udział w działalności przestępczej.

6. Rozmawiaj z dzieckiem i odkrywaj z nim nowe aplikacje, które warto zainstalować w komputerze, tablecie lub smartfonie. Warto wcześniej przetestować je osobiście pod kątem występowania przemocy, niebezpiecznych treści i dobierać oprogramowanie w zależności od kategorii wiekowej dziecka.

7. Nigdy nie wiąż telefonu, komputera czy tabletu dziecka z kartą kredytową lub zabezpiecz zakupy hasłem lub pinem, bowiem wiele aplikacji wyposażonych jest w mikropłatności, które za realną walutę oferują walutę wirtualną, lub dodatkowe opcje w grze. Korzystając z tej funkcyjności, dziecko może nieświadomie zrujnować rodzinny budżet.

8. Staraj się czytać licencje bezpłatnych programów i śledź dokładnie przebieg ich instalacji, bowiem niektóre z nich instalują dodatkowo szereg niepotrzebnych dodatków, które mogą spowolnić komputer lub nawet wykradać dane, na co nieświadomie wyrażamy zgodę, akceptując bezmyślnie postanowienia licencyjne.

Ochrona przed zagrożeniami społecznymi

1. Mit o tym, że biegła umiejętność w posługiwaniu się Internetem przez dzieci czy nastolatków, które spędzają w sieci dużo czasu, oznacza jednocześnie umiejętności rozpoznawania zagrożeń, czy pełną świadomość konsekwencji własnych działań jest fałszywy, bowiem w rzeczywistości ich umiejętności techniczne, w żadnym wypadku nie są równe dojrzałości emocjonalnej.

2. Człowiek jest istotą społeczną, stąd dąży do kontaktów z innymi ludźmi. Internet ułatwia nawiązywanie tego typu znajomości, np. osób o podobnych zainteresowaniach, dlatego jest powszechnie wykorzystywany przez dzieci i nastolatków. Dzięki temu, Internet tworzy olbrzymie społeczności i jest zjawiskiem niezwykle pozytywnym, jednak, należy wykształcić w dziecku ostrożność w nawiązywaniu nowych znajomości, by chronić je przed takimi zagrożeniami jak: uwiedzenie i wykorzystanie seksualne czy werbunek do sekt i grup przestępczych. Należy otwarcie rozmawiać z dziećmi na temat nowo poznanych w sieci osób i przestrzegać przed zbyt pochopnym umawianiem się z tymi osobami na żywo. Uwaga ta dotyczy także osób dorosłych, bowiem nawet mając doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej, jedynie po części jesteśmy w stanie zidentyfikować prawdziwe intencje rozmówcy. Rodzic powinien stale uświadamiać dziecko, że osoba poznana w sieci, może być zupełnie inną osobą niż tą, za którą się podaje.

3. Gry komputerowe stały się obecnie istotnym elementem kultury masowej. Istnieje wiele opracowań, które wskazuje, że gry rozwijają, uczą logicznego myślenia czy rozwijają refleks. Jednakże rodzic musi kontrolować gry użytkowane przez dziecko, bowiem niektóre gry zawierają brutalne sceny przemocy lub seksu. Jeśli nie znasz się na grach, usiądź z dzieckiem i przyglądaj się jego grze. Zwróć uwagę, czy w grze uczestniczą inni gracze oraz czy gra wyposażona jest w komunikator (tzw. chat) umożliwiający rozmowę z innymi uczestnikami. Zwróć uwagę, czy rozmowy są nacechowane wulgarnymi zwrotami. Zwróć także uwagę, czy podczas gry dziecko nie dopuszcza się nadużyć (nie obraża innych i czy nie okrada innych graczy), co może oznaczać, że dziecko jest ofiarą cyberprzemocy lub dopuszcza się tego typu przemocy wobec innych. Choć dla osoby dorosłej wydaje się to abstrakcją, dzieci przywiązują dużą uwagę do zdobytych w grze wyników w postaci: punków, doświadczenia, przedmiotów czy wirtualnych monet. Niektóre gry wymagają sporo czasu, wykształcenia, wiedzy i umiejętności do ich zdobycie, stąd utrata zgromadzonych zdobyczy może grozić frustracją i chęcią dokonania zemsty na innych graczach.

4. Uświadamiaj dziecko, by podczas zakładania kont w ulubionych grach, forach czy na innych stronach, posługiwało się pseudonimem, zamiast upubliczniania prawdziwych danych osobowych. Zwróć uwagę, że nie wolno podawać danych adresowych i być ostrożnym z publicznym podawaniu własnego numeru telefonu. Oczywiście nie dotyczy to takich stron jak witryny publiczne czy specjalistyczne.

5. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla osób młodych są niebezpieczne treści, takie jak materiały pornograficzne, które są niezwykle powszechne i można się na nie natknąć nawet przypadkowo. Badania firmy Bitdefender z 2013 roku są alarmujące, bowiem wykazały, że 11,35% dzieci ogląda pornografię z czego 1,16% rozpoczyna oglądanie pornografii w wieku 6 lat2. Istnieje wiele opracowań, które wskazują na bardzo duże oddziaływania na psychikę dziecka ze strony tego typu treści, stąd każdy rodzic winien zadbać o ochronę dziecka przed tego typu materiałami w sieci. Niestety, zapewnienie pełnej ochrony nie jest możliwe, jednak istnieje prosty sposób, który umożliwia niezwykle skuteczną eliminację negatywnych treści. Wystarczy zmienić adresy DNS w domowym routerze na 208.67.222.123 i 208.67.220.123. Jeżeli router domowy nie posiada możliwości zmiany DNS (np. LiveBox Neostrady) lub korzystamy wyłącznie z jednego urządzenia podłączonego poprzez modem GSM, należy wpisać te adresy ręcznie w urządzeniu, które zabezpieczamy. Niestety, nie ma pełnej możliwości zablokowania niebezpiecznych treści w serwisie YouTube, jednakże można posłużyć się „trybem ograniczonego dostępu”, który ukrywa filmy, które mogą zawierać nieodpowiednie treści zgłoszone przez użytkowników. Tryb ograniczonego dostępu włączyć można na dole strony.

6. Należy chronić dziecko przed negatywnym zjawiskiem cyberprzemocy, która może mieć różne oblicza. Groźby, zamieszczanie kompromitujących materiałów, tworzenie obraźliwych stron czy zakładanie nieprawdziwych profili, to tylko część niebezpiecznych zachowań, które służą wyrządzeniu krzywdy psychicznej nastolatkowi. Zachowania te stały się szczególnie poważne teraz, gdy mamy do czynienia z powszechnym dostęp do smartfonów z aparatami fotograficznymi, które to w ciągu kilku minut mogą upublicznić kompromitujący film na Facebooku lub YouTube. Cyberprzemoc to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka, bowiem informacja zamieszczona w sieci szybko się rozprzestrzenia, a grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie wykładniczo. W efekcie istnieją przypadki, w których tego typu cyberprzemoc ma tragiczne konsekwencje – w tym samobójstwo ofiary3.

7. Kontroluj czas, jaki spędza dziecko w Internecie oraz sposób, w jaki z niego korzysta. Pomocne tutaj są programy, które pozwalają na monitorowanie i blokowanie Internetu po przekroczeniu wyznaczonego dziennego okresu oraz stron zawierających nieodpowiednie treści („Strażnik ucznia”, „Beniamin”), lecz są to programy płatne. Osobiście nie jestem zwolennikiem stosowania programów do ograniczania czasu spędzonego w sieci, bowiem są one przyczyną konfliktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Dużo istotniejszą kwestią jest kontrola wykorzystania komputera, zaś Internet jest sprzymierzeńcem w wychowaniu i rozwoju dziecka.

8. Pojawia się coraz więcej głosów na temat powszechnej inwigilacji obywateli i jest to poważny zarzut – często kierowany pod adresem władz. Niestety – w wielu przypadkach oburzenie części społeczeństwa wydaje się być bezzasadne, bowiem sami użytkownicy serwisów społecznościowych inwigilują się wzajemnie i pozwalają na tego typu inwigilację. Przeglądając najpopularniejszy serwis społecznościowy (Facebook) zauważam, że wielu jego użytkowników upublicznia miejsce przebywania, nastroje, nazbyt prywatne (często nacechowane agresją) opinie czy zdjęcia rodzinne, które nigdy nie powinny się znaleźć w obiegu publicznym. Pół biedy, jeśli np. zdjęcie zawiera wizerunek osób dorosłych, jednakże dziwię się, gdy widzę codzienną porcję zdjęć własnych dzieci – i do tego zdjęć przedstawiających dzieci w śmiesznych okolicznościach, co oczywiście zwiększa oglądalność oraz ilość „lajków”. Obserwując to zjawisko wśród użytkowników wychodzę z założenia, że chyba nikt nie wie, jak działa licencja tego typu serwisów. W regulaminie Facebooka napisane jest, że publikując materiały przekazujemy licencję na wizerunek osób na rzecz właściciela serwisu. Oczywiście w przypadku usunięcia zdjęcia, licencja wygasa, ale jaką mamy pewność, że opublikowanych przez nas zdjęć ktoś nie skopiował lub czy nie zostały one skopiowane (nawet automatycznie przez specjalne programy – roboty) na inne serwisy? Czy publikując zdjęcia „słodkiego maleństwa” lub „śmieszną sytuację naszego szkraba” nie wyrządzamy krzywdy dziecku w przyszłości? Jeżeli przyjąć słuszną zasadę, że w sieci nic nie ginie, nawet po usunięciu zdjęcia nie ma gwarancji, że ktoś nie wykorzysta tego typu zdjęć w przyszłości i nie wyrządzi krzywdy naszym dzieciom. Uważajmy też podczas wyjazdów wakacyjnych i „nie meldujmy się”, zdradzając nasze położenie, informują nieświadomie, że akurat nie ma nas w domu. Proszę pamiętać, że z serwisów społecznościowych korzystają także złodzieje, oszuści, pedofile i inni zboczeńcy, policja oraz służby państw (także obcych).

Czy wymieniona lista wystarczająco zabezpieczy nas przed negatywnym oddziaływaniem w cyberprzestrzeni? Z pewnością nie do końca, bowiem nie ma w pełni skutecznych zabezpieczeń, jednakże podane metody pozwolą ograniczyć do akceptowalnego minimum skutki, które mogą dotknąć nas oraz nasze dzieci.

Jeśli padliśmy ofiarą cyberprzestępstwa lub cyberprzemocy

Jeżeli problem dotyczy dziecka, należy przede wszystkim z nim porozmawiać i zapewnić go o naszej bezwarunkowej pomocy.

W Polsce działa wiele profesjonalnych służb, które udzielają pomocy zarówno w sytuacji ataku technicznego, jak i psychicznego. W żadnym wypadku nie wolno obwiniać siebie oraz dziecko, tylko skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy mają do czynienia z takimi przypadkami na co dzień.

Jeżeli padliśmy ofiarą kradzieży czy oszustwa, należy tego typu zdarzenia zgłosić na Policję. W Polsce od 2016 roku przy każdej komendzie wojewódzkiej funkcjonuje „Biuro do walki z cyberprzestępczością” i są to prawdziwi fachowcy rozwiązujący najtrudniejsze sprawy4. Istotny wzrost cyberprzestępczości spowodował także, że Policja udostępniła adres E-mail cyber-kgp@policja.gov.pl, na który można zgłaszać przypadki cyberprzestępczości. Należy jednak brać pod uwagę, że przesłanie informacji na adres E-mail nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie, stąd w celu złożenia zawiadomienia osoba pokrzywdzona/świadek powinna zgłosić się do najbliższej jednostki Policji, a tam sprawa zostanie skierowana do specjalistów.

1. Pomocy dotyczącej cyberprzemocy można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100, skierowanym do rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Zakończenie

Budowanie świadomości istnienia niebezpieczeństw w Internecie może być przez Państwa odczytywana jako tworzenie atmosfery powszechnego zagrożenia, jednakże nie jest to w żadnym wypadku moją intencją. Celem tego artykułu jest jedynie podniesienie świadomości, jako najważniejszego czynnika zwiększającego bezpieczeństwa nas oraz naszych dzieci. Jako informatyk chciałbym mieć mniej pracy związanej z pomocą zrozpaczonym użytkownikom, którzy utracili dane gromadzone przez wiele lat czy naprawianiem komputerów uległych awarii na skutek infekcji z sieci. Zwiększenie świadomości rodziców, przyczynić się może to inwestycji czasu w edukację dzieci i młodzieży w zakresie wyłącznie pozytywnego wykorzystania cyberprzestrzeni, a to spowodować może rozwój ich kompetencji kulturowych w cyfrowym społeczeństwie.

Leszek Klich

Informatyk Sądu Rejonowego w Nisku