Dachowanie fiata w Ożannie

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w poniedziałek w miejscowości Ożanna. Kierujący osobowym fiatem, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, a następnie pojazd dachował. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala. Samochodem kierował 16-latek, który dodatkowo był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 23 w Ożannie. Kierujący osobowym fiatem, na prostym odcinku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Na miejscu policjanci zastali trzy osoby, które jechały samochodem. Pozostali uczestnicy zdarzenia oddalili się. 19-letni pasażer fiata z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

W wyniku dalszych czynności policjanci ustalili pozostałych uczestników zdarzenia, w tym samego kierującego. Jak się okazało fiatem kierował 16-latek, który dodatkowo był nietrzeźwy. Alkomat wskazał w jego organizmie ponad 0,5 promila. Ponadto funkcjonariusze odnaleźli pozostałe dwie pasażerki pojazdu, które zostały przewiezione na badania do szpitala. Okazało się, że fiatem jechało w sumie sześć osób.

W najbliższym czasie 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny, gdzie trafiły materiały zgromadzone w sprawie.