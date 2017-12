Wystartował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – sprawdzamy, czy dzieci wiedzą jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach

Jak odpowiednio zachować się w drodze do szkoły, w domu, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy i jak bezpiecznie poruszać się w Internecie? – te i inne zagadnienia zostaną sprawdzone w ramach Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Poprzednie edycje Testu pokazują, że na drogach dzieci radzą sobie coraz lepiej, ale jednocześnie pojawiają się trudności z odpowiedziami na niektóre pytania, na przykład te związane z poruszaniem się w Internecie. Dlatego warto sprawdzać wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa i poznawać obszary wymagające dalszej edukacji, aby minimalizować potencjalne zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się najmłodsi. Test Bezpieczeństwa będzie aktywny do 31 stycznia 2018r., ale zachęcamy do jego przeprowadzenia już dziś.

Dlaczego warto weryfikować wiedzę dzieci?

– Edukacja i długotrwałe budowanie prawidłowych postaw od najmłodszych lat dają szansę na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Dlatego zachęcamy do udziału w Teście i sprawdzenia poziomu wiedzy pierwszoklasistów na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. To pozwoli na zbadanie i uświadomienie sobie na co w edukacji dzieci należy zwrócić szczególną uwagę – mówi Wioletta Krzyżanowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie i pedagog współpracujący z programem Akademia Bezpiecznego Puchatka.

W grudniu po raz kolejny odbywa się Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa sprawdzający zdobytą przez pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Test organizowany jest w ramach IX edycji Programu Akademia Bezpiecznego Puchatka, którego patronami są Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. W zeszłorocznej edycji Testu dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tematyką związaną z poruszaniem się po drogach – aż 90% dzieci wiedziało, dlaczego należy stosować elementy odblaskowe, ale odpowiedzi na niektóre pytania sprawiały uczestnikom większą trudność, na przykład te związane z cyberprzestrzenią. – Co roku, materiały edukacyjne, które nauczyciele otrzymują w ramach programu, są modyfikowane, tak aby kładły nacisk na treści, które sprawiły dzieciom trudność w poprzedniej edycji Testu Bezpieczeństwa. Do tegorocznej edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka, zgłoszonych zostało ponad 200 000 dzieci – jesteśmy ciekawi jakie wyniki uczniowie osiągną w tym roku, trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia – mówi Dorota Liszka, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej firmy Maspex.

Czy twoje dziecko wie, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia?

Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa ma atrakcyjną, multimedialną formułę, a jego treść została opracowana we współpracy z wykwalifikowanym metodykiem. Dzieci odpowiadając na 15 pytań mają 3 możliwości do wyboru. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z opcji odczytu wszystkich pytań i odpowiedzi przez lektora. Co więcej po zakończeniu Testu, pojawia się wynik i można wrócić do pytania, na które dziecko odpowiedziało błędnie, dzięki czemu ma ono możliwość weryfikacji obszarów, które wymagają jeszcze poprawy. Do Testu mogą przystąpić nie tylko uczniowie ze szkół, które wzięły udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka, ale także każde dziecko, które chce sprawdzić swoją wiedzę w zakresie prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Aby wziąć udział, wystarczy wejść na stronę www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele, Test znajduje się w zakładce ,,Test Bezpieczeństwa 2017” i będzie aktywny do 31 stycznia 2018 roku, ale zachęcamy do jego przeprowadzenia jak najszybciej.