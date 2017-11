Czy do Stalowej Woli po raz drugi przyjedzie ciężarówka Coca-Coli?

„Coraz bliżej święta” ­ chyba każdy z nas, choć raz w życiu, słyszał ten utwór, który już wpisał się w tradycję okresu Świąt Bożego Narodzenia. Nierozerwalnie łączy się on z reklamą Coca - ­Coli ze świąteczną ciężarówką.

W 2015 roku legendarna ciężarówka po raz pierwszy odwiedziła Stalową Wolę. W tym roku również istnieje szansa by na jej świątecznej trasie pojawiło się nasze miasto. Wszystko zależy jak zawsze od mieszkańców.

Wystarczy wejść na fanpage Coca-Cola na Facebook-u i pod postem dotyczącym ciężarówki Coca-Cola wpisać #Stalowawola. Mamy czas tylko do 22 listopada!!! Pięć miast, z największą ilością hashtagów przejdzie do finałowego etapu! Link do strony TUTAJ!