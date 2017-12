5 osób rannych w wypadku w Zbydniowe

28 grudnia policjanci ze Stalowej Woli pracowali na miejscu wypadku drogowego w którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Rannych zostało pięć osób. Kierujący samochodami byli trzeźwi. Droga krajowa nr 77 była zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy i kierowali ruchem.

Do wypadku doszło tuż przed godz. 12 w Zbydniowie w gminie Zaleszany w ciągu drogi krajowej nr 77 relacji Stalowa Wola-Sandomierz. Wstępne ustalenia wskazują, że 34-letnia mieszkanka powiatu ostrowieckiego kierująca samochodem marki Hyundai zderzyła się czołowo z samochodem audi a4, którym jechał 22-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. W wyniku zderzenia samochodów rannych zostało pięć osób, kierujący samochodami oraz troje pasażerów w wieku od 5 do 10 lat. Ranne osoby przewieziono do szpitala. Na szczęście obrażenia okazały się lekkie i po badaniach wszystkie osoby opuściły szpital.

W wyniku zderzenia samochodów droga została zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy i kierowali ruchem. Po pewnym czasie w miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierujących pojazdami. Oboje byli trzeźwi. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic. Po godz. 15 nie było już utrudnień na DK nr 77. Policjanci ze Stalowej Woli wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.

KPP Stalowa Wola