Czas przełomu (2)

Pod koniec grudnia 1944 roku prezydium Gminnej Rady Narodowej uznało, że należy stalowowolskim ulicom nadać nazwy, skończyć z oznaczeniami literowo-cyfrowymi, a przede wszystkim zatrzeć w pamięci niemieckie oznaczenia.

Propozycje nazw ulic miała przygotować specjalna komisja, której prace nadzorował radny Kazimierz Gajewski, reprezentujący Polską Partię Robotniczą. Obecność przedstawiciela PPR uwidoczniła się w nazwach niektórych ulic: 1 Maja, Ludwika Waryńskiego, Wandy Wasilewskiej. Nowe nazwy wprowadzono 17 kwietnia 1945 r. Sankcjonowały niejako nowy kierunek politycznej drogi. Ale jedna z ulic otrzymała nazwę 1 Sierpnia – o dwojakim znaczeniu: na znak wejścia sowieckiej armii do Stalowej Woli czy wybuchu Powstania Warszawskiego?

Zaczęło się 1 sierpnia 1944

Oto fragment wspomnień ks. Józefa Skoczyńskiego, pierwszego proboszcza Stalowej Woli: 1 sierpnia o godzinie 5 po południu usłyszeliśmy gęste strzały karabinowe. Zdziwienie było wielkie, gdy okazało się, że to Sowieci nadchodzą od południa a nie od wschodu. Po półtoragodzinnym strzelaniu wszedł większy patrol do Stalowej Woli i Pława, nie zbliżając się jednak ku bunkrom, nad San, gdzie uciekli zaskoczeni Niemcy. Okazało się, że większy jeszcze patrol zajął też Rozwadów, także od południowego zachodu (dokładnie od nowego cmentarza). Na ogół ludzie przyjęli życzliwie Sowietów jako wyzwolicieli spod buta pruskiego. Poszła w ruch wódka, a nawet kwiaty.

(…) Niemcy zaczęli myśleć o obronie, która mogła wiele kosztować, zwłaszcza że zamierzali spalić dla odsłonięcia sobie terenu Swoły, przysiółek Pława położony przy Elektrowni. Nie stało się to tylko na skutek szybkiego rozwoju sytuacji. Musieli się spieszyć, aby prawdziwe okrążenie nie nastąpiło. Od 7 godziny wieczorem zaczynają grać armaty od strony Niska, zapowiadające zbliżanie się Niemców. Z początku pojedyncze, przechodzą one w gęsty obstrzał około 10 godziny wieczór. Sowieci, zostawiwszy za szosą od strony Pława małe patrole, usadowili się po drugiej stronie szosy od Stalowej Woli, czekając na przeprawę przez Niemców właśnie przez szosę, bo innej drogi nie było. Niemcy rzeczywiście zbliżali się od Elektrowni, poprzedzani czołgami. Miotacze nie dopuściły ich jednak ponad początek Pława. Cofnęli się więc ku „dyrektorskiej”, a nie znalazłszy innej drogi około północy zaczynają się przebijać. Trwało to do 7 rano. Jeżeli przez samo Pławo udało się im przejść bez strat prawie, dotkliwe razy otrzymali pod Rozwadowem. Na górce znaleziono potem kilkudziesięciu zabitych i rannych, wiele materiału strzaskanego, a nawet armaty i broń. O godz. 8 rano 2 sierpnia nie tylko Stalowa Wola i Pławo, ale i Rozwadów z Charzewicami znalazły się w rękach sowieckich…

Pod sowieckim okiem

2 sierpnia, po południu, na dzisiejszym placu Wolności, zwołano wiec, na którym przemawiał pierwszy komendant wojenny miasta, płk Dunajewski. Mówił o wspólnej walce z najeźdźcą niemieckim, o konieczności jej kontynuacji aż do zwycięstwa. Obwieścił istnienie PKWN, określając go jako „polski rząd”, mówił o wolnej Polsce i na koniec apelował o pomoc dla Armii Czerwonej w walce z niemieckimi faszystami. Po wiecu odbyło się pierwsze zebranie robotnicze, ale już w gospodzie i w obecności płk Dunajewskiego oraz oficerów sowieckich. W jawnym głosowaniu wybrano Tymczasowy Fabryczny Komitet Zawodowy, który uzyskał akceptację radzieckiej komendantury wojskowej.

Ks. Skoczyński skomentował te wydarzenia tak: Zaczęły się nowe rządy. Niby polskie, choć każdy rozumiał, że będzie to tylko szyld. W Stalowej Woli nastąpiło uroczyste zawieszenie sztandaru z mową wiecową pułkownika rosyjskiego (politruk) Dunajewskiego, Żyda, w której obwieścił istnienie i skład „rządu polskiego” tzw. PKWN.

W Tymczasowym Fabrycznym Komitecie Zawodowym zorganizowanym pod okiem Sowietów największe wpływy uzyskali ludzie, którzy nieco wcześniej, pod koniec lipca 1944 roku, nawiązali kontakt z Polską Partią Robotniczą. Charakterystyczna była forma zwracania się na pierwszym posiedzeniu tego komitetu per „towarzyszu”. Na samym początku sierpnia przystąpiono w Stalowej Woli do organizacji pierwszej komórki PPR, formalnie jednak powstała 8 sierpnia 1944 roku, a w jej składzie znalazło się sześć osób, z których trzy wchodziło do komitetu robotniczego. Jednych i drugich popierały i wspomagały radzieckie władze wojskowe. Wszelkie ważniejsze decyzje odnośnie miasta uzgadniano z radziecką komendanturą.

Na początku sierpnia Komitet Robotniczy zaczął organizować władze w mieście. Wkrótce też wyznaczył komendantów bloków mieszkalnych, zarządził spis mieszkańców oraz otwarcie sklepów, a także utworzył komendę milicji, którą zlokalizowano w byłej siedzibie gestapo. Ale praktycznie kontrolę nad miastem i Zakładami sprawowało wojsko sowieckie. Podporządkowanie Zakładów Rosjanom nastąpiło 9 sierpnia. Tego dnia spisano następującą notatkę: W dniu dzisiejszym zjechali oficerowie Armii Czerwonej z jednostki wojennej Poczty Polowej nr 24525 w Rozwadowie: st. lejtnant Kryłow, st. lejtnant Wasiliew, lejtnant Michajłow, poza tym przybył major Niekrasow. St. lejtnant Kryłow oznajmił, że z rozkazu wyższego dowództwa objął ochronę fabryki. W tym celu pozostaje w Stalowej Woli st. lejtnant Wasiliew z załogą złożoną z kilkunastu ludzi, którzy kwaterować będą w budynku dyrekcji Zakładu Mechanicznego.

W Stalowej Woli pozostaje także major Niekrasow, który dopomagać będzie w sprawach dotyczących ewentualnego uruchomienia produkcji. W chwili obecnej ze względu na brak prądu elektrycznego i gazu możliwe będzie uruchomienie jedynie warsztatów naprawczych w kierunku naprawy samochodów, tanków czy też sprzętu artyleryjskiego, co zostało przez wyżej wymienionych przyjęte do wiadomości.

Ustalono, że wydawanie jakiegokolwiek materiału na rzecz poszczególnych jednostek wojskowych jest niedopuszczalne. Wyjątek stanowią jednostki zgłaszające się z pisemnym zezwoleniem Woj. Sow. Fronta, które należy honorować. Ze strony Zakładu byli obecni inż. Juszkiewicz, Uklański, Cywiński, Przeorski.

Jak się później okazało, radziecka ochrona wojskowa nie była zbyt szczelna, bowiem w zestawieniu należności Huta Salowa Wola z tytułu świadczeń na rzecz Armii Czerwonej, w rubryce „straty spowodowane przez oddziały Armii Czerwonej na skutek zniszczeń w majątku Huty nie mających żadnego związku z działaniami wojennymi” wyszczególniono 1112,132 złotych (wg wartości złotego z 8 listopada 1945 r.) Straty te zostały jeszcze powiększone po zakończeniu wojny o 3,6 mln złotych.

Nowe porządki

PPR nie była jedyną organizacją w 1944 roku. Pod jej skrzydłami i z jej inicjatywy utworzono podporządkowany tej partii Związek Walki Młodych. PPR, ZWM i pełnomocnik PKWN inż. Władysław Kuczewski byli inicjatorami pomocy w przygotowaniu przeprawy dla wojsk sowieckich na Wiśle i Sanie. Ekipy pracowników Huty i grupy młodzieży wyruszyły budować most na Sanie w rejonie Brandwicy, inni znów budowali łodzie (zrobiono ich 51) w warsztacie Stanisława Kołodziejskiego. Pomagano też w budowie mostu kolejowego na Wiśle w rejonie Zalesie Gorzyckie – Metan – Sandomierz.

W październiku 1944 r. oficjalnie reaktywowano działalność Polskiej Partii Socjalistycznej, która bardzo szybko uzyskała przewagę liczebną nad PPR, ale nie cieszyła się poparciem i zaufaniem wojskowych władz sowieckich, jak PPR. Wkrótce też powołano Miejski Komitet PPS. PPR, korzystając z poparcia Armii Czerwonej, obsadzała swoimi ludźmi co ważniejsze stanowiska w mieście i Zakładach. PPR od razu przejęła kontrolę nad milicją i zorganizowanym w Stalowej Woli Urzędem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, PPS natomiast zapewniła sobie wpływy w instytucjach o znikomym znaczeniu politycznym, jak np. spółdzielczość, opieka społeczna.

Stalową Wolą wyraźnie interesował się PKWN, jako że tu znajdował się największy zakład przemysłowy na terenach zajętych przez wojska sowieckie. 15 sierpnia przybył do miasta pełnomocnik PKWN Władysław Kuczewski. 18 sierpnia wydał zarządzenie, które miało regulować życie Stalowej Woli i Zakładów. W tymże dniu, w porozumieniu z PPR (partia ta zorganizowała 18 sierpnia Komitet Miejski), Kuczewski rozwiązał Tymczasowy Fabryczny Komitet Robotniczy. W jego miejsce powołano Miejską Radę Narodową, w większości złożoną z członków rozwiązanego Komitetu. Poza nimi znaleźli się w niej przedstawiciele PPR, PPS, reprezentanci Zakładów i ksiądz Józef Skoczyński. W tym dniu starosta niżański Tomasz Sagan zarządził przemianowanie MRN na Gminą Radę Narodową. Wprowadzono obowiązek pracy dla wojska i przy usuwaniu zniszczeń wojennych. Podlegali mu wszyscy mieszkańcy Stalowej Woli, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w ZP, matek dzieci poniżej 10 lat (jeśli nie miały dla nich opieki), pracowników Komitetu Administracji, dzieci do lat 14, lekarzy i… szewców.

Początkowo, w połowie sierpnia, zgłaszano się gromadnie, później było już znacznie gorzej. Dochodziło do tego, że komenda polskiej milicji ostrzegała tymczasowe władze miasta: Komendant wojenny miasta oświadczył, że o ile natychmiast nie będzie ludzi do pracy, zarządzi uliczną łapankę. Rosjanie żądali kierowania do pracy ludzi przy naprawie torów kolejowych w Rozwadowie, budowie przepraw na Sanie i Wiśle, w lesie, nawet po pięćset osób. Ludność coraz częściej omijała punkty zborne z różnych powodów: niechęci do współpracy z Rosjanami, ze strachu, lenistwa, nierzadko i przemęczenia. Uchylających się od obowiązku pracy zgłaszano w referacie karno-administracyjnym w Nisku do ukarania, ale i te represje nie odniosły większych skutków. Opornych nie brakowało.

Propaganda i rzeczywistość

W Stalowej Woli, niemal od pierwszych dni po wypędzeniu Niemców, organizowano wiece i spotkania z przedstawicielami nowej władzy. Starano się przekonać mieszkańców do nowych porządków. Wysłannik PKWN Bolesław Drobner na wiecu 20 sierpnia 1944 roku z udziałem blisko tysiąca osób przekonywał, że tylko sojusz i szczera przyjaźń z Rosją sowiecką stanowi gwarancję naszej egzystencji i musi powstać Polska silna, demokratyczna, nie komunistyczna, związana z państwem 100 narodów.

19 sierpnia Antoni Cwen „Ryś”, komendant obwodu AK, przesłał do komendy podokręgu w Rzeszowie raport sytuacyjny ze Stalowej Woli, w którym donosił: W drugim dniu po wkroczeniu Sow. nadszedł oddział mieszany – PPR – pod dtwem ppor. z part. zza Bugu i oddział SCh pod dtwem Bielaka. Bielak był wyznaczony przez Delegata Rządu na stan. Kmdta policji powiatowej, a obecnie połączył się z ppor. PPR i razem obsadzają posterunki policji i wyznaczają burmistrzów i wójtów. Na stanowisko starosty wybrali niejakiego prof. Janika – czerwona kreatura. Po przyjściu do miejscowości organizują zebrania i głoszą, że są jedyną władzą, wyznaczoną przez Wasilewską, a wszyscy, którzy czekają na „rząd pański” (z Londynu) to „buntownicy i zdrajcy Polski Ludowej”. Twierdzą, że Stalin nie chce Polski skomunizować, a tylko oswobodzić, zaś gdy przyjdzie rząd polski z Chełma i armia Kościuszki, to Polacy będą sami o sobie stanowić. Opowiadają o granicach na wschodzie od Bugu i Sanu – na zachodzie po Berlin itp. głupstwa.

W mieście ukazały się ogłoszenia o składaniu broni i mobilizacji żołnierzy AK do „wojska Berlinga”, jak wówczas określano I Armię LWP. Komenda obwodu zaleciła, aby członkowie AK nie stawali do rejestracji i poboru. Wyjątkiem byli zdekonspirowani żołnierze, którzy przywdziewając mundur wojskowy ratowali się przed aresztowaniem. Część akowców zgłosiła się do rejestracji, inni jednak świadomie unikali komisji poborowej. Rejonowa Komenda Uzupełnień w Nisku, której podlegali poborowi ze Stalowej Woli, zaczęła pracę w ostatnich dniach sierpnia. Wobec słabego napływu poborowych, do akcji wkroczyła milicja, zatrzymując i doprowadzając siłą wszystkich w wieku poborowym. Władze PKWN nawoływały do stawania do poboru, jak choćby na wiecu zwołanym z udziałem swoich wysłanników – Bolesława Drobnera i Stanisława Skrzeszewskiego. Podziemie Armii Krajowej z kolei rozrzucało ulotki wzywające do bojkotu „wojska Berlinga”. 26 września patrol dywersyjny AK dokonał śmiałego wypadu na biura Rejonowej Komendy Uzupełnień w Nisku. Zabrano dokumentację osobową umożliwiającą pobór do wojska Berlinga.

W listopadzie w całym powiecie niżańskim NKWD razem z milicją, UB i wojskiem podjęło zakrojone na szeroką skalę aresztowania mające na celu likwidację podziemia AK. Aresztowanych stawiano przed sądem lub wywożono do sowieckich łagrów.

Ze Stalowej Woli do łagrów w głębi Rosji wywiezieni zostali w listopadzie 1944 r.: Stanisław Dąbek, Zbigniew Goreczko, Władysław Hansel, Roman Jaśkiewicz, Tomasz Maślach (pracujący w Zakładach, ale mieszkający w Pysznicy), Włodzimierz Neyman, Kazimierz Nowakowski, Roman Oleszczuk, Zdzisław Piekarski, Kazimierz Radźwicki, Tadeusz Redel, Zenon Pietsch. Wszyscy pracowali w Zakładach Południowych. Zakłady interweniowały w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, aby zwolniono Radźwickiego, Jaśkiewicza, Redla, Neymana, Dąbka, Hansla, jako wybitnych fachowców potrzebnych do uruchomienia produkcji. Interwencja pozostała bez odpowiedzi.

W raporcie politycznym komendy stalowowolsko-niżańskiego obwodu AK do Podokręgu w Rzeszowie napisano: Z wypowiedzi oficerów sowieckich na temat stosunków polskich podkreślam bardziej charakterystyczne. Dla naświetlenia podaję, że są to oficerowie sztabu, a mnie uznają za zwolennika PKWN. Nie dopuścimy, aby w Polsce był rząd nie po naszej myśli. Polska będzie rządzona na wzór Związku Sowieckiego. Granice Polski zostaną pomniejszone po to, aby zawsze szukała oparcia o związek na wypadek zagrożenia ze strony Niemiec. Stalin celowo chce powiększyć Polskę o ziemie zachodnie, gdyż będzie to stała kość niezgody między Polską a Niemcami. Może zgodzimy się na Mikołajczyka na prośbę Anglii, ale wnet zostanie on usunięty, bo do roboty u was staje Robotnicza Partia, którą z całą siłą poprze Związek Patriotów.