Czas przełomu (1)

Ostatnie dni lipca 1944 roku dla Stalowej Woli i Rozwadowa były pełne napięcia. Za Sanem było już sowieckie wojsko. Linia frontu odsunęła się od Rudnika, podchodziła pod Nisko. Wiadomo było, że w rejonie Stalowej Woli i Rozwadowa może dojść do krwawych walk i wtedy straty może ponieść ludność cywilna.

W nocy 14 na 15 lipca sowieckie samoloty bombardowały Zakłady Południowe. Tak odnotował ten fakt kronikarz rozwadowskiego klasztoru kapucynów: Piątek 14 lipca, w nocy miedzy godz. 23 a 2.30 alarm lotniczy. Budzono nas już po pierwszej. Gdy odsłoniłem okno ukazały się zupełnie jak w dzień, jasne światła reflektorów i świetlne punkty samolotów, wśród odgłosów strzelaniny. (…) Rano dowiadujemy się, że był nalot na Stalową Wolę, na oddział mechaniczny i baraki. Szkód w budynkach nie ma. Zabitych zostało 5 Polaków, 1 Żyd i ok. 30 osób ma być rannych, w tym kobieta (straciła nogę). Alarm nastąpił za późno, schrony były niedostępne, a ucieczka utrudniona. Rozwadów cały był oświetlony, a ludność gromadnie uciekała na łąki i pola w stronę Sanu.

Niektórzy pracownicy Zakładów twierdzili, że oprócz polskich robotników zginęło jeszcze kilku Żydów. W kartach wypadkowych, jakie skrupulatnie prowadziła niemiecka administracja Zakładów nie odnotowano śmierci Żydów, bo ich wypadków Niemcy nie zapisywali. Poza tym w relacjach więźniów żydowskich pracujących w stalowowolskich Zakładach nie ma ani jednej informacji o śmierci od bomb. Stalowowolski ksiądz Józef Skoczyński w swoich wspomnieniach wyraźnie mówi o pięciu ofiarach śmiertelnych: W połowie lipca (14 lipca), w czasie nalotu dwadzieścia kilka bomb spadło naokoło Zakładów, a jedna zabiła 5 robotników i zraniła około 20.

Podczas nocnego bombardowania Zakładów śmierć ponieśli: Bronisław Walentkowski, Jan Łasisz, Zygmunt Fura, Edwin Kotarba i Józef Dziura, rany odniosło 17 pracowników Zakładu Mechanicznego. Pogrzeb ofiar bombardowania odbył się na koszt Zakładów i stał się okazją do propagandy antysowieckiej. Trzeba dodać, że w pogrzebie uczestniczyły rzesze pracowników Zakładów, których wcześniej z pracy zwolniła niemiecka dyrekcja.

Nieco później fakt ten wykorzystał dyrektor Zakładów Kurt Scholie. W trakcie zebrania załogi namawiał pracowników do ewakuacji za linię Wisły, do Ostrowca i Starachowic, argumentując, że „bolszewicy będą wszystkich zabijać, o czym zdążyliśmy się już przekonać”.

Ludność Stalowej Woli lękała się powtórnego nalotu, który tym razem mógł dotknąć nie tylko Zakłady, ale również osiedle. Ale jak pokazał czas, do następnego bombardowania już nie doszło.

Grabież

Kronikarz klasztoru pod datą „sobota 22 lipca” napisał m.in. tak: Niemcy wyjeżdżają, na stacji przepełnienie, dobijanie się o miejsca. W Stalowej Woli pakują rentgen i maszyny, u nas także większy ruch wśród wojska. Drogą od Niska suną liczne watahy konnicy kaukaskiej i pojazdy wszelkiego rodzaju. W mieście kręcą się żołnierze. Poczta zamknięta – pakuje się i załatwia tylko ostatnie sprawy.

Po dwudziestym lipca w Stalowej Woli zaczęła się ewakuacja Zakładów; trwał demontaż maszyn i urządzeń prowadzony głównie siłami niemieckimi. Niemniej jednak część pracowników usłuchała wezwania Scholzego i wybrała się za Wisłę. Inni znów rozpierzchli się po okolicznych wsiach i miasteczkach, reszta zaś zwyczajnie nie zgłaszała się do Zakładów. Rodziny niemieckie odjechały, gestapo opuściło swój lokal przy Bismarckstrasse, jeszcze tylko fachowcy niemieccy dozorowali demontaż maszyn, ale i oni wkrótce ruszyli za Wisłę.

W Stalowej Woli zaczął się chaos. Niemcy uciekali, porządku już nie pilnowali, chodziło im tylko o zabezpieczanie odwrotu swoich wojsk i grabież Zakładów. Wtedy polski Komitet Obywatelski jeszcze nie mógł działać całkiem oficjalnie, obawiając się represji niemieckich. Ale rabunki sklepów, zwłaszcza niemieckich, zaczęły się na dobre. Nie oszczędzano także magazynów. Polskich sklepów prywatnych nie ruszano, oszczędzano także placówki Spółdzielni Spożywców „Stalowa Wola”.

Pod datą 30 lipca rozwadowski kronikarz napisał: O. Bogumił był w Stalowej Woli, ludzi było wiele w kościele. Same Zakłady ostatnio zdemolowano, elektrownię unieruchomiono, zabierając te części, które i Polacy zabrali. Na stacji w Rozwadowie zupełna cisza, bo zabrano wszystkie maszyny i wagony…

Żydzi

Trwały pospieszne przygotowania do wywózki więźniów obozu żydowskiego, jaki mieścił się na terenie Zakładów. Więzień obozu Henryk Vogler po latach napisał tak: Odroczony termin wykończenia naszego obozu nie był długi, gdyż w tym czasie Armia Czerwona zbliżała się do (…) miast położonych niedaleko Stalowej Woli. W związku z tym w niedzielę, dnia 23 lipca 1944 roku, zjawił się SS-man Bedock, ówczesny komendant naszego obozu, w towarzystwie żydowskich szpiegów i w każdym baraku wygłosił przemówienie: „Spakujcie spokojnie swoje rzeczy, gdyż dyrekcja postanowiła przenieść was do wielkiego obozu w Starachowicach lub Skarżysku-Kamiennej, a to na skutek zanieczyszczonego powietrza. Po upływie 6 tygodni przyjedziecie z powrotem do Stalowej Woli, skoro tylko powietrze zostanie tu oczyszczone. Dzisiejszej nocy około godziny 2 przyjadą samochody ciężarowe z Rozwadowa, które was zabiorą, więc nie rozbierajcie się i bądźcie przygotowani do podróży”.

Zapowiadane samochody nie zjawiły się na czas. Grupa sześćdziesięciu Żydów, korzystając z ciemności w nocy 22 na 23 lipca, przedostała się przez rozerwany parkan na zewnątrz obozu i w lesie piętnaście kilometrów od Stalowej Woli doczekała wyzwolenia. Trzeba dodać, że straż zakładowa złożona z Ukraińców zachęcała Żydów do opuszczenia obozu przez przerwane siatkowe ogrodzenie, ale chętnych było niewielu, Żydzi obawiali się, że Ukraińcy zaczną do nich strzelać przy próbie wydostania się z obozu.

23 lipca ze Stalowej Woli wyjechał koleją transport z 460 Żydami. Wywieziono ich do obozu w Płaszowie, właśnie w 1944 roku przemianowanego z obozu pracy na obóz koncentracyjny. Po krótkim pobycie w Płaszowie Żydzi ze stalowowolskiego obozu w większości znaleźli się w Gross-Rosen, a następnie w Goerlitz i innych obozach. Część z nich przetrwała obozy na terenie Rzeszy, ale niepodobna stwierdzić ilu.

Rabunki

W ostatnich dniach lipca zarówno w Rozwadowie, jak i w Stalowej Woli doszło do rabunków. Kronikarz zanotował: Wczoraj szumowiny rozwadowskie i okoliczne (Pławo) rzuciły się na składy i samą Spółdzielnię w Rozwadowie i rozpoczęły rabunek w chwili, gdy rozpoczęto rozdawać żywność między ludność. Dopiero wezwane wojsko przez strzały z karabinu maszynowego w powietrze, rozproszyły tłum. (To samo było w Stalowej Woli – tam rabowano, nadto zdemolowano mieszkania po Niemcach).

Ks. Józef Skoczyński ubolewał w swoich wspomnieniach: Jeśli chodzi o środki żywnościowe, to z magazynów zaopatrywano uciekających Niemców, a resztę udostępniono kradzieży miejscowych spryciarzy, których nawet podjudzano do tego, a stan zapalny utrzymywano rozdawaniem wódki. Smutny był to widok, gdy nawet dość obficie zaopatrzone magazyny wypróżniały się tak bezcelowo, a wiele środków żywnościowych niszczyło się na skutek chaotycznego wpadania tłumu do sklepów i rozdzierania wszystkiego co było pod ręką.

Aby wprowadzić porządek w mieście niemal jawnie zaczął działać komitet obywatelski. J. Skoczyński odnotował: Niewesoło przedstawiała się sprawa zwłaszcza dla komitetu obywatelskiego, który powstał w ostatnich dniach pobytu Niemców i wziął na swoje barki przeprowadzenie społeczeństwa przez przełomowe chwile. Z narażeniem się na nieprzyjemności i niebezpieczeństwo, Komitet zaczął działać jeszcze za Niemców, wystawiając milicję dla ochrony Zakładów przed rozrabowaniem i dla stworzenia pewnego bodaj bezpieczeństwa. Gdy dyrektor Niemiec spotkał właśnie milicję u bram Zakładów, padły z jego ust pogróżki wcale nieprzyjemne….

Również w pobliskim Rozwadowie zaczęło organizować się społeczeństwo. Kronikarz klasztorny w sobotę 29 lipca napisał: W mieście dzieją się rzeczy przykre: zdemolowano i obrabowano dworzec kolejowy (masy węgla) i rozebrano dwa domy w mieście. Wskutek tego pomyślano o straży bezpieczeństwa, nad którą komendę objął były komendant posterunku za czasów polskich p. Węgrzyn. Dzisiaj rano stworzono „Komitet Obywatelski” dla spraw żywnościowych i bezpieczeństwa (prezes: Bulowski, wiceprezes: Moskal), żywność ma być dalej wydawana na kartki.

Dni ostatnie

O niedzieli 30 lipca w Rozwadowie kronikarz pisał m.in. tak: Noc przeszła spokojnie, ludzie pod oknem celi rozmawiali przez całą noc, czuwając, aby w każdej chwili zejść do piwnic. Wojsko trzyma straż na ulicy Klasztornej i Klasztornej Bocznej

(…) Ludzi w kościele dość dużo. Spacerują także po ulicach, bo spokojnie na świecie, od czasu do czasu tylko w dali (więcej na zachód) grzmią armaty (podobno nieprzyjaciel w Grębowie), a wieczorem samoloty warczą (nad Turbią krótka walka myśliwców).

Poniedziałek 31 lipca w relacji kronikarza już był zupełnie inny: Noc bardzo niespokojna: co chwila samoloty, mkną jakieś pojazdy, a od świtu bardzo silnie grzmią armaty na południu. (…) Przez cały dzień grzmią coraz bliżej armaty i warczą samoloty, które nawet staczają ze sobą walki. Największe nasilenie strzelaniny ok. godz. 15. Ludzie gromadnie biegną do piwnicy, a wojsko ściąga resztę telefonów w salach i ogrodzie. Wieczorem strzelanina osłabła i prawie ustala. W ciągu dnia przebywa w klasztorze tylko kilkunastu żołnierzy, inni na froncie. Na noc wzmacniają załogę. Żywność dowożą furmankami dworskimi. Na chwilę w mieście było światło, ale u nas nie. Każdy błąka się z kąta w kąt, zboże w polu i żniwa niedokończone, ale ludzie boją się wychylać z domów.

Kazimierz Nowakowski, mieszkaniec Stalowej Woli tak wspominał ostatnie dni okupacji: Tylko nocami przesuwały się szosą Nisko-Rozwadów kolumny wojska niemieckiego i to nie w jedną stronę, jeszcze oddziały podążały w kierunku Niska, inne stamtąd posuwały się w kierunku Sandomierza i Tarnobrzega.

Zakłady metalurgiczne już nie pracowały. Strzegli ich ukraińscy sprzymierzeńcy Niemców. Kierownictwo niemieckie jeszcze znajdowało się w Zakładach z grupami volksdeutschów. (…) Żandarmeria i policja granatowa zniknęły. Samorzutnie mieszkańcy postanowili dla osiedla pełnić dyżury od godzin popołudniowych dla ostrzeżenia przed napadem kałmuckich oddziałów grasujących w okolicy. Oddziały te na służbie niemieckiej dokonywały zbrojnych napadów, rabując Polaków i niszcząc przede wszystkim wsie. Mieszkańcy z małymi wyjątkami nocowali na dworze lub w piwnicach domów. W dzień można było obserwować na wschodniej stronie walki samolotów. Słychać było odgłosy wybuchów bomb, huk dział przeciwlotniczych.

Kiedy ostatnie transporty ze sprzętem i maszynami wyjechały z Zakładów w Stalowej Woli, jeszcze krótko przebywała w Zakładach straż zakładowa Werkschutz, ale i ta opuściła Stalową Wolę. Na posterunku pozostał tylko Wehrmacht, który jak później się okazało – miał ubezpieczać odwrót wojsk niemieckich, ciągnących szosą z Niska. Czynna była także centrala telefoniczna.