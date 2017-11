Czarny dzień Czarnych

Efektownym zwycięstwem zakończyli pierwszą rundę sezonu 2017/18 juniorzy starsi Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Jaromira Wieprzęcia rozgromiła na swoim sztucznym boisku Czarnych Jasło… 16:0!

Gościom bardzo szybko odeszła ochota do walki. Po przerwie jaślanie przypominali… tyczki slalomowe. Stal robiła z nimi, co się jej żywnie podobało. A że tego dnia podopieczni trenera Wieprzęcia mieli ochotę do gry, więc mecz zakończył się takim właśnie wynikiem. Wszystkie bramki dla naszego zespołu padały po bardzo ładnie rozgrywanych akcjach i jeszcze piękniejszych uderzeniach. Szczególnej urody były dwa ostatnie trafienia. Myszak przymierzył z „pierwszej” z 18 metrów, a minutę przed końcem wynik ustalił Kochowski. Kapitan Stali oddał mocny, celny strzał z półobrotu z powietrza. Bramka… stadiony świata!

STAL – CZARNI JASŁO 16:0 (6:0)

1-0 Przepłata (5), 2-0 Wieprzęć (15), 3-0 Kochowski (21), 4-0 Urban (35), 5-0 Urban (39), 6-0 Wieprzęć (42), 7-0 Trylowski (47), 8-0 Trylowski (49), 9-0 Sulich (51), 10-0 Myszak (60), 11-0 Mazurek (62), 12-0 Banaczyk (75), 13-0 Wieprzęć (80), 14-0 Trylowski (81), 15-0 Myszak (83), 16-0 Kochowski (89).

STAL: Siudak – Mazurek, Banaczyk, Konopka, Chmura (46 Madera), Wieprzęć, Przepłata (46 Pawlik), Myszak, Trylowski, Szifer (46 Sulich), Urban.