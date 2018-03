[Zdjęcia] Jakie niebezpieczeństwa czyhają na młodzież w Internecie? Jak chronić się przed atakami w wirtualnym świecie oraz gdzie szukać pomocy? - z takimi zagadnieniami zapoznali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli, podczas wykładu zorganizowanego w ramach „Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego”.

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród uczniów i rodziców.

W powiecie stalowowolskim udział w projekcie jako jedyni wzięli uczniowie z ZSP nr 1 w Stalowej Woli.

- Zgłosiliśmy szkołę do tego projektu, ponieważ pojawił się u nas problem właśnie z bezpieczeństwem w sieci. We wrześniu ubiegłego roku zrobiono zdjęcie legitymacji szkolnej i wrzucono je na Snapchata. Rozmawiałam z uczennicami, które to zrobiły i ku mojemu zdziwieniu nie miały one świadomości, co im może za to grozić. Niestety 17-latkowie odpowiadają już jako dorośli, dlatego tej sytuacji nie mogliśmy zgłosić z ramienia szkoły. Po tym incydencie zaprosiliśmy do nas policjanta, który we wszystkich klasach poprowadził lekcje, wyjaśniając uczniom jakie konsekwencje płyną z przestępstw dokonywanych za pomocą Internetu – mówi Agata Krzek, dyrektor ZSP nr 1 w Stalowej Woli.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Podczas Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, który odbył się 28 lutego w ZSP nr 1, wkłady i warsztaty poprowadził edukator stowarzyszenia „Miasto w Internecie”, Tomasz Kuśmierz.

- Doskonale wiemy, że Internet jest wszechobecny i prawie każdy z niego korzysta. Niestety niesie on ze sobą takie niebezpieczeństwa jak: cyberprzemoc, heitnig czy sexting. Moim zadaniem jest zwracanie uwagi zarówno młodzieży jak i dorosłym, na to jak umiejętnie korzystać z Internetu oraz gdzie szukać pomocy – mówi Tomasz Kuśmierz.

Dzięki różnym urządzeniom mobilnym, zdarza się, że niektóre osoby potrafią być online 24/h. Dlatego dorośli powinni zwracać uwagę, na to czym zajmują się ich dzieci.

- Media coraz częściej donoszą nam, że ktoś popełnił samobójstwo bo został z hejtowany w Internecie przez swoich rówieśników. Również w Polsce zdarzają się takie sytuacje, na które musimy zwrócić uwagę. Teraz większość młodych ludzi ma konta na portalach społecznościowych, umieszczają zdjęcia, filmy i niestety zdarzają się negatywne komentarze, które potem są powielane – dodaje edukator.

Obecnie szkoły coraz bardziej podążają w kierunku bezpieczeństwa cyfrowego. Nauczyciele jeżdżą na dodatkowe szkolenia, na których dowiadują się w jaki sposób przeciwdziałać wirtualnym zagrożeniom. Rodzice, również mają coraz większą świadomość tego, na co narażone są ich dzieci.

Podczas wykładu i warsztatów poruszono również kwestię praw autorskich. - Dużo osób korzysta ze zdjęć czy filmów zamieszczonych w Internecie, ale nie zdają sobie sprawy, że to związane jest z naruszeniem praw autorskich, bo ktoś umieścił to zdjęcie, nie wyrażając zgody na jego powielanie. Dlatego na takie zachowanie staram się uczulać współczesną młodzież – mówi Tomasz Kuśmierz.