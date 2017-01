48-letni cudzoziemiec odpowie za kradzież torebki z pieniędzmi, telefonem komórkowym i dokumentami. Część skradzionych przedmiotów odzyskano. Na poczet przyszłych zobowiązań policjanci zabezpieczyli od cudzoziemca pieniądze w kwocie 3 tysięcy złotych. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 13 stycznia stalowowolscy policjanci przyjęli zawiadomienie od 33-letniej mieszkanki miasta o kradzieży torebki z pieniędzmi, telefonem komórkowym i dokumentami. Kobieta swoje straty oszacowała na 2 tysiące złotych. Kradzież miała miejsce w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej. Jak ustalili policjanci, kobieta po zakupach pozostawiła swoją torebkę w wózku i ktoś ją ukradł.

Pracujący nad sprawą policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego stalowowolskiej komendy zbierali w tej sprawie informacje, sprawdzali zapisy monitoringu, przesłuchiwali świadków. Na podstawie zebranych materiałów funkcjonariusze ustalili, że związek ze sprawą ma 48-letni cudzoziemiec, czasowo przebywający na terenie miasta.

Policjanci zatrzymali go w sobotę po południu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Część skradzionych rzeczy odzyskano. 48-latek usłyszał zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Policjanci zabezpieczyli od podejrzanego pieniądze w kwocie 3 tysięcy złotych na poczet przyszłych zobowiązań. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.