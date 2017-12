Cud potrójnych narodzin

Maja, Ryś i Amelka – maleńkie trojaczki z Rudnika nad Sanem. Choć szczęśliwie przyszły na świat 19 października, długie dni oczekiwały na przyjazd do domu. Beata i Jacek Mierczyńscy nie ukrywają, że przyjście na świat trzech małych istot wywróciło ich świat do góry nogami. Razem z dwoma starszymi synkami poświęcają maluszkom każdą wolną chwilę i już nie wyobrażają sobie świata bez nich.

Spotykamy się w domu państwa Mierczyńskich, w progu wita nam mama maluszków Beata, tuż za nią stoi Jacek. Trojaczki właśnie zasnęły, a ich starsi bracia 8-letni Krzyś i 10–letni Michał są w szkole. Możemy więc spokojnie porozmawiać, a jest o co pytać, bo trojaczki rodzą się niezwykle rzadko. W powiecie niżańskim w ostatnich latach przyszły na świat w Jeżowem i w Nisku. Pod koniec października, w rzeszowskim Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia urodziły się zaś rudnickie trojaczki Maja, Ryś i Amelka.

- O tym, że będzie to ciąża mnoga dowiedzieliśmy się w siódmym tygodniu, czyli w kwietniu, od mojego lekarza Krzysztofa Polskiego. Powiedział mi wtedy, że prawdopodobnie będą to bliźniaki. Jednak, że był to dopiero początek ciąży wyjaśnił nam, że z dziećmi różnie jeszcze może być. Może się zdarzyć tak, że jedno wchłonie drugie. Przy następnej wizycie przeżyłam szok, mój lekarz powiedział mi, że nie będzie już prowadził mojej ciąży, bo dzieci jest troje. Dziś jestem mu bardzo wdzięczna, że tak szybko wykrył trojaczki i pokierował nas do Pro-Familii – podkreśla Beata. - Przyznam szczerze, że po tej ostatniej wizycie u doktora Polskiego nie pamiętam jak wróciłam z gabinetu do samochodu, w którym czekał na mnie Jacek z chłopcami. Jacek zaczął pytać czy wszystko w porządku, bo widział, że ze mną jest coś nie tak. Wtedy wyrzuciłam z siebie, że dzieci będzie troje. Mały Krzyś od razu wykrzyknął „o mamo, będzie nas siedmioro”.

Jak wygląda zmieniło się życie państwa Mierczyńskich po urodzeniu trojaczków?

