CSM Kuźnia-Cerkamed powalczy o finał mistrzostw Polski

Kadeci CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola zajęli drugie miejsce w ćwierćfinałowym turnieju mistrzostw Polski do lat 16 rozgrywanym w hali Gwardii Koszalin i awansowali do najlepszej „szesnastki” w Polsce.

To jedyny młodzieżowy zespół ze Stalowej Woli, któremu udało się awansować do fazy półfinałowej. A przecież nie tak dawno jeszcze byliśmy potęgą, drużyny kadeckie i juniorskie Stali zdobywały medale mistrzostw Polski. W turnieju w Koszalinie rywalami zespołu trenerów, Jerzego Szambelana i Romana Prawicy byli: Exact Systems Śląsk Wrocław, ŁKS Szkoła Gortata Łódź i gospodarz MKKS Żak Koszalin.

Wyniki:

CSM KUŹNIA-CERKAMED – MKKS ŻAK KOSZALIN 65:59 (22:13, 15:15, 13:13, 15:18)

KUŹNIA: Iskra 20, Soból 15 (1×3, 8 zb.), Siembida 13 (2×3), Bona 10 (17 zb.), Hałka 7 (1×3), Godawski 0.

Dla Żaka najwięcej: Iwanisik 14, Jaśkiewicz 13, Borowski 13.

CSM KUŹNIA-CERKAMED – SZKOŁA GORTATA ŁKS ŁÓDŹ 63:60 (14:15, 12:17, 22:12, 15:16)

KUŹNIA: Iskra 27 (4×3, 8 zb.), Siembida 11, Bona 10 (14 zb.), Hałka 8, Soból 5 (1×3, 9 zb.), Godawski 2, Patrzyk 0.

Dla Szkoły Gortata najwięcej Gralewski 21 (4×3), Zając 17 (2×3, 12 zb., Keller 11 (1×3).

CSM KUŹNIA-CERKAMED – EXACT SYSTEMS ŚLĄSK WROCŁAW 84:47 (22:8, 30:18, 16:9, 16:12)

KUŹNIA: Siembida 14 (1×3), Soból 10, Hałka 10, Iskra 6, Bona 3 (10 zb.), Grochowina 2, Kotulski 2, Typiak 0, Ogonowski 0, Godawski 0.

Dla Śląska najwięcej Mindowicz 18, Czempiel 15 (3×3).

W pozostałych meczach: Szkoła Gortata – Exact Systems Śląsk 60:63, Żak – Exact Systems Śląsk 65:85, Szkoła Gortata – Żak 87:70.

Końcowa kolejność: 1. Exact Systems Śląsk, 2. CSM KUŹNIA-CERKAMED, 3. Szkoła Gortata Łódź, 4. Żak Koszalin..

Więcej w gazetowym wydaniu „Sztafety”