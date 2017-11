Co w tym roku Stalowej Woli przyniesie św. Mikołaj?

Dwa lata temu Stalowa Wola dostała od św. Mikołaja huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych, która cieszy zainteresowanych w parku miejskim. W ubiegłym roku jeden z uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 poprosił o plac zabaw.

Co miasto otrzyma w tym roku? O to zadba zwycięzca konkursu, który napisze w liście do hojnego świętego czego sobie życzy dla miasta.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

Już po raz trzeci Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VIII z terenu Miasta Stalowej Woli do wzięcia udziału w konkursie „Co miasto Stalowa Wola powinno otrzymać w prezencie od Świętego Mikołaja?”

A co należy zrobić, by wziąć w nim udział? Każdy z uczestników będzie musiał napisać list do Świętego Mikołaja, prozą lub wierszem, w którym wskaże jakiego prezentu dla miasta sobie życzy. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane personalne (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwa szkoły i klasy). Prace należy składać w sekretariacie szkoły do 1 grudnia 2017 do godziny 12.00.

Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.stalowawola.pl do 7 grudnia 2017 roku.

NAGRODA

Zwycięzca konkursu dokona uroczystego włączenia iluminacji świetlnych wraz z Prezydentem Miasta Stalowej Woli.

Celem konkursu jest poznanie gatunku literackiego jakim jest list, poznanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, rozwijanie twórczej aktywności dziecka, rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeb, rozbudzanie poczucia przynależności do zamieszkiwanego miejsca/ społeczności lokalnej.

