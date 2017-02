Ciężarówka wjechała do rowu

2 lutego na drogach powiatu stalowowolskiego panowały trudne warunki. Śliska nawierzchnia spowodowała, że wczoraj od rana stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Na szczęście były to kolizje, z których najgroźniejsza miała miejsce w Zaleszanach, gdzie samochód ciężarowy wpadł do rowu i przewrócił się.

Na drogach naszego regionu panowały trudne warunki. Było ślisko, a w niektórych miejscach drogi były oblodzone. Stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu kilku kolizji. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w Zaleszanach na ulicy Kościuszki. Tam około godz. 5.30 kierowca samochodu ciężarowego, 32-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków na drodze i wjechał samochodem do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok.

W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległo ogrodzenie posesji, uszkodzona została również skrzynka gazowa. W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał. Kierowca ciężarówki, był trzeźwy. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i pracownicy zakładu gazowego. Po godz. 10 zakończyło się podnoszenie samochodu. Kierowca został ukarany mandatem.

W związku z niesprzyjającą aurą i trudnymi warunkami na drogach policjanci apelują o szczególną ostrożność i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Również dzisiaj na drogach naszego powiatu jest ślisko.