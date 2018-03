Cieszymy się, że jesteśmy razem

[Zdjęcia] Jak co miesiąc, w pierwszy roboczy poniedziałek, stalowowolskie „Amazonki” spotkały się by wspólnie spędzić czas, dzieląc się nawzajem przeżyciami dnia codziennego. Jednak tym razem nie było to do końca zwykłe spotkanie, a przedświąteczne, któremu towarzyszyła wystawa rękodzieła i pokaz sprzętu rehabilitacyjnego.

Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” pomaga kobietom chorym na raka piersi i po mastektomii wspierając je w trudnych chwilach. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 90 pań, które spotykają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Dzisiejsze integracyjne spotkanie jest naszym ostatnim wspólnym spotkaniem przed Wielkanocą. Przy tej okazji chcemy porozmawiać o naszych świątecznych planach i złożyć sobie życzenia. Będziemy mówić również o wydarzeniach, które czekają nas już w najbliższych tygodniach. Jesteśmy takim Stowarzyszeniem na Podkarpaciu, które daje wzór do działania innym klubom. To jest dla nas wyzwanie, obowiązek i odpowiedzialność, żeby pokazać jak działać by lepiej było żyć z tą chorobą – mówiła Halina Dąbrowska, prezes Stowarzyszenia „Amazonka” w Stalowej Woli.

Przed „Amazonkami” szykuje się gorący okres. Tuż po świętach rusza kolejny turnus rehabilitacyjny u doktora Zbigniewa Goli, w którym „Amazonki” bardzo chętnie uczestniczą.

Już w tej chwili członkinie Stowarzyszenia prężnie przygotowują się również do międzynarodowej pielgrzymki do Częstochowy.

Kolejną inicjatywą „Amazonek” będzie przeprowadzenie szkolenia psychologicznego dla wolontariuszy, ochotniczek, które chcą wspomagać emocjonalnie inne kobiety zmagające się z chorobą raka piersi. - Nie jest łatwo stanąć przy chorym, który z tyłu głowy ma różne wizje. Nie można takiej chorej kobiecie powiedzieć, że na sto procent wyzdrowieje, ale można się przygotować i pokazać - patrz ja tyle przeszłam, przeżyłam to samo co ty i nadal żyję, może i tobie się uda. I o to nam właśnie chodzi, żeby jak najwięcej było tych mocnych kobiet, które chcą żyć, chcą pomagać innym – dodaje Halina Dąbrowska.

Drzwi „Amazonek” są otwarte dla wszystkich kobiet, które potrzebują pomocy i dla tych, które chcą nieść pomoc innym. - W Stowarzyszeniu jestem od 5 lat. Członkostwo daje mi poczucie bycia w zespole. Dopóki nie ujawniłam się ze swoją chorobą to byłam zdana tylko na siebie i na swoją najbliższą rodzinę. Tutaj nie jestem sama. Spotykamy się, wyjeżdżamy, dzielimy się radościami i kłopotami, wspomagamy się dobrym słowem. Dlatego czekam na nasze spotkanie jak na wielkie święto – mówiła pani Sylwia, jedna z „Amazonek”.

Podczas poniedziałkowego spotkania odbył się pokaz gorsetów, protez i innych sprzętów rehabilitacyjnych, które są niezbędne kobietom chorym na raka piersi, w codziennym funkcjonowaniu.

Z kolei akcentem świątecznym była wystawa prac rękodzielniczych wykonywanych przez „Amazonki”. - Spotykanie się wspólne z dziewczynami to jest terapia, kiedy nie mówimy tylko o chorobie, ale o tym co nam się ciekawego przydarzyło. Natomiast rękodzieło jest moją pasją. Po chorobie zaczęłam robić coś dla siebie a takie zajęcie artystyczne zawsze sprawia mi dużo radości – mówiła pani Jola.