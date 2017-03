CIECH Sarzyna wyróżniona „Diamentem Forbesa 2017”

Miesięcznik biznesowy „Forbes” oraz firma Bisnode – lider w branży informacji gospodarczej – doceniły dynamiczny rozwój spółki CIECH Sarzyna, przyznając jej prestiżowe wyróżnienie „Diament Forbesa 2017”. Według ekspertów, wartość największego polskiego producenta środków ochrony roślin w latach 2013-2015 wzrosła o ponad 24 procent.

Redakcja miesięcznika „Forbes” wraz z firmą Bisnode Polska, już po raz dziesiąty opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju. W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość.

Analitycy Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową oraz dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Firmy, które dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

– Dynamiczny rozwój CIECH Sarzyna to efekt wielu dobrych decyzji biznesowych w tym: rozbudowy portfolio produktów, ekspansji zagranicznej skoncentrowanej na najbardziej efektywnych kierunkach, rozwoju sieci dystrybucji oraz intensyfikacji działań marketingowych. Bardzo cieszy nas to, że ciężka praca całego naszego zespołu została dostrzeżona i wyróżniona tak prestiżową nagrodą – mówi Mariusz Grelewicz prezes zarządu CIECH Sarzyna.

W latach 2013-2015 CIECH Sarzyna przeszła poważny proces restrukturyzacji, który zbudował fundamenty pod dalszy rozwój Spółki. W tym czasie w zakładach zrealizowane zostały wielkie inwestycje m.in. oddano do użytku jedną z największych na świecie instalacji produkujących dwie substancje aktywne na potrzeby środków ochrony roślin MCPA i MCPP-P oraz uruchomiono instalację do aminowania glifosatu. W 2014 roku rozbudowano z kolei instalację do produkcji nasyconych żywic poliestrowych. W tym czasie CIECH Sarzyna wprowadziła również na rynek wiele nowych produktów, w tym Agrosar 360SL szybko zdobywający uznanie rynku środek do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych.

– Cieszy nas również to, że w porównaniu do poprzedniego roku, liczba Diamentów Forbesa na Podkarpaciu wzrosła. Nasz region ma wielki potencjał do tego, by stać się w przyszłości motorem napędowym polskiej gospodarki – dodaje Grelewicz.