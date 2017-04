Z Chrystusem pójdźmy do Jerozolimy

Lada dzień ulicami Rudnika nad Sanem przejdzie barwny orszak podążający za Jezusem do bram Jerozolimy. Wyjątkową inscenizację będzie można zobaczyć w niedzielę palową, czyli 9 kwietnia.

– Rozpoczynamy o godzinie 13.15 w rynku, a kończymy na placu przed kościołem oraz mszą świętą o godzinie 14.30 – tłumaczy Marian Pędlowski, autor scenariusza i reżyser widowiska.

Na trasie wystawionych będzie aż osiem scenek rodzajowych. W rolę Jezusa wcieli się ponownie ks. Zbigniew Kargul. Jedną z postaci biorących udział w widowisku będzie hrabia Hieronim Tarnowski, jego matka i żona. W tej edycji wystąpi grupa około 110 mieszkańców Krakowa, Sandomierza, Niska, Grobel, Ulanowa, Kopek, Huty Deręgowskiej, Jeżowego, Koziarni, Huciska, Krzeszowa i Rudnika nad Sanem. Będzie też nie tylko osioł, ale także baran, owca, gołębie oraz świnie.

– Realizujemy wezwanie papieża Franciszka, zachęcającego nas do tego, abyśmy nie zamykali się w ścianach naszych kościołów, naszych domów i byśmy wstali z wygodnych kanap, wyszli na place i ulice i tam manifestowali swoją wiarę – podkreśla Pędlowski. – W Rudniku realizujemy to wezwanie w sposób szczególny. Jako jedyni w kraju, wychodzimy na ulice nie tylko w Boże Ciało, lecz również dwukrotnie w ciągu roku, organizująca Orszak Trzech Króli w okresie Bożego Narodzenia oraz Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w okresie wielkanocnym. Dodatkowo więc, dwukrotnie dajemy okazję do tego, by wstać z kanap. Niech na trasie inscenizacji nie zabraknie nikogo. Idźmy z Chrystusem w jego ostatniej podróży do Jerozolimy.