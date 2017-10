Chór to gra zespołowa

Rozmowa z JADWIGĄ CIBĄ-POWĘZKĄ, dyrygentką chóru „Gaudium” przy parafii św. Floriana w Stalowej Woli

– Zaraz po jubileuszowym koncercie z okazji 40-lecia „Gaudium”, swoje pierwsze wspomnienia z tym chórem porównała pani do… leczenia zęba. Tak bardzo wtedy bolało?

– I to jak (śmiech). Miałam 9 lat, gdy tato zabierał mnie na pierwsze próby chóru. Te dwie godziny to była prawdziwa męczarnia, choć jako dziecko chodziłam do szkoły muzycznej. Nawet później nie wiązałam swoich planów z muzyką, myślałam o medycynie.

– No to skąd ta dyrygentura?

– No cóż, pod koniec liceum stwierdziłam jednak, że skoro już tyle nauki, czasu i ćwiczeń poświęciłam muzyce i grze na fortepianie, to szkoda by z tego rezygnować. Zrezygnowałam więc z marzeń o medycynie. I tak można powiedzieć, że moją zawodową chorobą stała się dyrygentura (śmiech).

– Jakie więc były pani dyrygenckie początki w „Gaudium”?

– W 1997 roku skończyłam dyrygenturę i fortepian w instytucie muzyki na wydziale artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A do pracy z „Gaudium” tato zaczął mnie wprowadzać w 1996, gdy byłam jeszcze na piątym roku studiów. I tak to się zaczęło. Tato stopniowo „otwierał” przede mną poszczególne utwory, pokazywał muzyczne detale, ważące na obrazie i wydźwięku całości, szczegóły, które trzeba dopracować właśnie przez praktykę, ćwiczenia. Bo wtedy tak naprawdę doskonali się dyrygencki kunszt.

– Pamiętam jak rozmawiałem z Romanem Cibą w lutym 2016 r., próbując ustalić z którego roku pochodzi śpiewana przez „Gaudium” słynna pieśń „Stalowa Wola”. Mimo prawie 85-lat był pełen zapału i muzycznych planów…

– Niestety, jubileuszu 40-lecia ukochanego chóru już nie doczekał, odszedł 9 marca 2016 roku. Do końca był z „Gaudium”, żył jego próbami i występami. Pamiętam, jak po jego śmierci, 8 maja ubiegłego roku na dziedzińcu klasztoru Ojców Kapucynów, bo był bardzo związany z tą parafią, Miejski Dom Kultury zorganizował kolejne „Wniebogłosy” w hołdzie mojemu ojcu. Miały one tytuł „Ulubione tanga chórmistrza”, bo tato bardzo lubił takie właśnie utwory. Podczas przerw na próbach chóru, dla rozluźnienia atmosfery, często grywał właśnie tanga…

