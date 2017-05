Chińczycy trzymają się Stalowej Woli

Choć co jakiś czas pojawiają się pogłoski o tym, że LiuGong Dressta Machinery (LDM) z powodu słabej sprzedaży maszyn budowlanych wycofa się ze Stalowej Woli, macierzysty koncern spółki przenosi właśnie do naszego miasta z Almere w Holandii magazyn części zamiennych. Ma tu również powstać Centrum Badawczo-Rozwojowe. Z drugiej strony w spółce trwa zmniejszanie zatrudnienia, bo popyt na maszyny spada, a np. światowy rynek spycharek skurczył się w ostatnich latach o połowę. W tym roku LDM planuje sprzedać 300 maszyn, a przypomnijmy, iż wchodząc pięć lat temu do Stalowej Woli, Chińczycy zakładali, że w 2017 r. będzie to 3 tysiące sztuk!

Przygotowania do przeniesienia magazynu części zamiennych LiuGong Europe z Almere w Holandii do Stalowej Woli są już na ukończeniu. Dzięki tej operacji, LDM stanie się Centrum Dystrybucji części zamiennych do maszyn budowlanych oraz wózków widłowych marki LiuGong na całą Europę.

Do przeniesienia przygotowywano się poprzez plan realokacji o nazwie „Projekt New Beginning” (Nowy Początek), który ukończono w kwietniu. W jego ramach ustalono wszystkie etapy przeprowadzki. Rozpoczęła się ona przeprowadzoną na początku maja br. inwenturą (spisem majątku). – Na potrzeby Centrum Dystrybucji przystosowujemy jeden z naszych magazynów, montujemy tam właśnie regały wysokiego składowania – mówi Jacek Krzykwa, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w LiuGong Dressta Machinery…

