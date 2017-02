Chcesz nauczyć się angielskiego za darmo? Zapisz się

Brakuje 2 osób by rozpoczęło się bezpłatne szkolenie z języka angielskiego w Jeżowem. – Jeżeli jestem osobą pracująca lub ucząca się, zamieszkałą na terenie wiejskim w województwie podkarpackim, w wieku 25-49 lat z wykształceniem maksymalnie średnim lub w wieku 50-64 lat bez względu na wykształcenie to zapisz się na bezpłatne szkolenie z języka angielskiego – zachęca Zbigniew Bednarz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem.

Szkolenia będą odbywać się w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem. Szkolenie prowadzi Professional English School z Rzeszowa w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

– Uczestnikom szkolenia zapewniamy profesjonalne szkolenie, wykwalifikowaną kadrę lektorów, podręcznik z płytą CD na danym poziomie nauki, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu oraz dogodne godziny szkoleń dopasowanych do całej grupy – wylicza Bednarz.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: gckjezowe@gmail.com lub telefonicznie 15 879 71 88 w godz. 10-18.

