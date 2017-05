Był konkurs, nie ma dyrektora

Dwoje kandydatów wzięło ostatecznie udział w konkursie na dyrektora Szpitala Powiatowego w Nisku. 8 maja chętni, by pokierować niżańską lecznicą stanęli przed komisją. – Żaden z kandydatów, w trzech kolejnych głosowaniach nie uzyskał bezwzględnej większości głosów – mówi „Sztafecie” starosta niżański Robert Bednarz. Tym samym komisja konkursowa nie rozstrzygnęła konkursu

Niżańskie Starostwo Powiatowe nie ma szczęścia do konkursu na stanowisko dyrektora miejscowego szpitala. Pierwszy konkurs ogłoszony na początku roku nie doszedł do skutku, gdyż wpłynęła tylko jedna kandydatura. Kolejny, do którego zgłosiło się czworo kandydatów, też nie został rozstrzygnięty. Jak się okazuje, nie wszyscy stanęli przed komisją.

– Spośród czterech kandydatów spełniających wymagania stawiane przed nowym dyrektorem SPZZOZ w Nisku, do kolejnego etapu przystąpiło tylko dwóch kandydatów Anastazja Socha i Mirosław Pawełko. Pozostałych dwóch kandydatów, Błażej Borowiec i Andrzej Jarzębowski, w dniu 5 maja zrezygnowało z uczestnictwa w konkursie – wyjaśnia starosta niżański.

Kandydaci, którzy przystąpili do konkursu, przedstawili koncepcję pracy na stanowisku dyrektora SPZZOZ w Nisku i odpowiadali na pytania komisji konkursowej. Po rozmowie przyszła kolej na tajne głosowanie członków komisji, w którym kandydat na dyrektora powinien uzyskać bezwzględną większość głosów.

– W związku z tym, że żaden z kandydatów, w trzech kolejnych głosowaniach nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, komisja konkursowa stwierdziła nierozstrzygnięcie konkursu – tłumaczy Bednarz.

Kto więc pokieruje niżańskim Szpitalem Powiatowym? – Z uwagi na fakt, że nie wyłoniono kandydata na dyrektora SPZZOZ w Nisku w dwóch kolejnych konkursach, wybór osoby na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Nisku dokonany zostanie na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, czyli Zarząd Powiatu Niżańskiego nawiąże stosunek pracy albo zawrze umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej – wyjaśnia starosta.